https://crimea.ria.ru/20240517/energosnabzhenie-v-tuapse-polnostyu-vosstanovleno---opershtab-1137371008.html
Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб
Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб
Подача электроэнергии абонентам Туапсе, поврежденное ночной атакой украинских беспилотников, полностью восстановлено. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T17:53
2024-05-17T17:53
2024-05-17T17:58
туапсе
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
краснодарский край
электросети
электричество
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:150:1281:870_1920x0_80_0_0_96b5397bcc152f60d235a17f31a9335a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Подача электроэнергии абонентам Туапсе, поврежденное ночной атакой украинских беспилотников, полностью восстановлено. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Из-за атаки украинских беспилотников в ночь на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая". В результате были обесточены подстанции "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская". Без света оставались около 16 тысяч человек и восемь социальных объектов."Все работы завершены, – сказано в сообщении. – Энергоснабжение потребителей полностью восстановлено в 16:52".В Краснодарском крае, помимо подстанции, от удара украинского беспилотника пострадала нефтебаза в Туапсе. Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.В Севастополе после ночной атаки беспилотников обломки аппарата повредили подстанцию, на которой продолжаются восстановительные работы. Дежурными средствами ПВО над территорией Крымского полуострова был уничтожен и перехвачен 51 беспилотник. В течение ночи силами Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеСевастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часуНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:30:1281:990_1920x0_80_0_0_88c59379ad7ef5725ec236c5493c660a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, краснодарский край, электросети, электричество, электроэнергия
Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб
Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено после атаки дронов ВСУ
17:53 17.05.2024 (обновлено: 17:58 17.05.2024)