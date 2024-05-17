https://crimea.ria.ru/20240517/energosnabzhenie-v-tuapse-polnostyu-vosstanovleno---opershtab-1137371008.html

Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб

Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб

Подача электроэнергии абонентам Туапсе, поврежденное ночной атакой украинских беспилотников, полностью восстановлено. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T17:53

2024-05-17T17:53

2024-05-17T17:58

туапсе

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

краснодарский край

электросети

электричество

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Подача электроэнергии абонентам Туапсе, поврежденное ночной атакой украинских беспилотников, полностью восстановлено. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Из-за атаки украинских беспилотников в ночь на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая". В результате были обесточены подстанции "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская". Без света оставались около 16 тысяч человек и восемь социальных объектов."Все работы завершены, – сказано в сообщении. – Энергоснабжение потребителей полностью восстановлено в 16:52".В Краснодарском крае, помимо подстанции, от удара украинского беспилотника пострадала нефтебаза в Туапсе. Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.В Севастополе после ночной атаки беспилотников обломки аппарата повредили подстанцию, на которой продолжаются восстановительные работы. Дежурными средствами ПВО над территорией Крымского полуострова был уничтожен и перехвачен 51 беспилотник. В течение ночи силами Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеСевастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часуНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников

https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html

туапсе

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, краснодарский край, электросети, электричество, электроэнергия