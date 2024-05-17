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ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщина - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщина
ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщина - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщина
Жительница Суземского района Брянской области погибла в результате обстрела мирного населения украинскими военными. Об этом сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T17:05
2024-05-17T17:08
александр богомаз
брянск
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Жительница Суземского района Брянской области погибла в результате обстрела мирного населения украинскими военными. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Глава региона отметил, что село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям, подчеркнул он.Губернатор выразил соболезнования родным погибшей. А также заверил, что семье будет оказана материальная помощь.
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александр богомаз, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщина

Женщина погибла в результате очередного обстрела Брянской области со стороны ВСУ

17:05 17.05.2024 (обновлено: 17:08 17.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ больничном коридоре
В больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Жительница Суземского района Брянской области погибла в результате обстрела мирного населения украинскими военными. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям, подчеркнул он.
"К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села", - написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшей. А также заверил, что семье будет оказана материальная помощь.
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Александр БогомазБрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествия
 
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