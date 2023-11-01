https://crimea.ria.ru/20231101/pererastet-li-konflikt-na-blizhnem-vostoke-v-bolshuyu-voynu--mnenie-1132458811.html

Перерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнение

Перерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Перерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнение

Арабо-израильский конфликт имеет очень высокий потенциал перерастания в большую региональную и даже мировую войну. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T08:37

2023-11-01T08:37

2023-11-01T08:37

александр ирхин

мнения

обострение ситуации в израиле

в мире

политика

общество

религия

россия

палестина

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Арабо-израильский конфликт имеет очень высокий потенциал перерастания в большую региональную и даже мировую войну. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Эксперт отметил, что арабо-израильский конфликт не только имеет глубокие исторические, религиозные и национальные корни, но и грозит множеством последствий во внешней и внутренне политике."Этот конфликт имеет все возможности перерастания в макрорегиональный и даже мировой конфликт. Слишком много интересантов и слишком просчитывается механизм домино. Сейчас в Восточном Средиземноморье собираются те антагонисты, которые являются главными субъектами создания нового мирового порядка. Слишком много здесь пересекается интересов. А мы с вами понимаем, что национализм, умножаемый на религиозный фанатизм – это неостановимый исторический процесс, который втягивает мир в большую войну", – аргументировал Ирхин.За мировой нестабильностью стоят США - Путин >>Кроме того, отметил эксперт, арабы и евреи широко расселены по всему миру, их диаспоры за рубежом имеют огромный конфликтный потенциал за счет этой исторической памяти и современных противоречий.В мире происходит "разморозка" давних конфликтовПолитолог также обратил внимание, что сейчас в мире происходит массовая "разморозка" давних конфликтов. Это видно не только на примере Ближнего Востока, но и Южного Кавказа и других регионов. На сегодняшний день Ближний и Средний Восток, Черноморский регион и Кавказ, по словам Ирхина, "становятся одной зоной нестабильности".Ирхин также выразил мнение, что урегулировать палестино-израильский конфликт политическими методами на данный момент невозможно – слишком разные позиции у противоборствующих сторон, и до смещения баланса военных сил еще далеко."Конфликт только разворачивается, и нет политических сил, которые могли бы найти эту формулу мира. Сейчас он на стадии начального разогревания, и пока, к сожалению, договариваться не о чем. Ситуация может измениться вследствие сильных потрясений и за счет политической воли за пределами зоны конфликта в логике диалога ведущих мировых держав. Но и там пока нет общих точек соприкосновения", - подытожил Ирхин.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политологИзраиль заявил о начале новой фазы военных действий в ГазеЛавров заявил об опасности большой войны в Евразии

https://crimea.ria.ru/20231030/putin-zayavil-o-popytkakh-raskolot-rossiyskoe-obschestvo-1132430600.html

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палестина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, мнения, обострение ситуации в израиле, в мире, политика, общество, религия, россия, палестина, ближний восток, история