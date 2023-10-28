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Израиль заявил о начале новой фазы военных действий в Газе

Израиль заявил о начале новой фазы военных действий в Газе - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Израиль заявил о начале новой фазы военных действий в Газе

Глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, его слова приводит издание Haaretz. РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T16:57

2023-10-28T16:57

2023-10-28T16:57

израиль

обострение ситуации в израиле

палестина

в мире

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новости

сектор газа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, его слова приводит издание Haaretz.Накануне пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал, что в израильские военные начали расширять наземные маневры масштабы сухопутной операции на территории Газы, "чтобы обеспечить выполнение целей этой войны". 28 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США открытием новых фронтов, отметив, что Израиль пожалеет об обстрелах. Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, в Израиле – 1,3 тысячи. Более 15 тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям.Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – ЛавровВ Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в МосквуИспытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, в мире, безопасность, новости, сектор газа