https://crimea.ria.ru/20240517/putin-nazval-osnovu-dlya-peregovorov-po-ukraine-1137362024.html

Путин назвал основу для переговоров по Украине

Путин назвал основу для переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Путин назвал основу для переговоров по Украине

Базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T13:59

2024-05-17T13:59

2024-05-17T13:59

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум"."Такого развития событий не будет", - заявил Путин.Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации".Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, россия, украина, переговоры, новости сво, в мире