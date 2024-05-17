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Путин назвал основу для переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Путин назвал основу для переговоров по Украине
Путин назвал основу для переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Путин назвал основу для переговоров по Украине
Базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T13:59
2024-05-17T13:59
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум"."Такого развития событий не будет", - заявил Путин.Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации".Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), политика, россия, украина, переговоры, новости сво, в мире
Путин назвал основу для переговоров по Украине

Путин: базой для переговоров по Украине являются стамбульские договоренности

13:59 17.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.
Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум".
"Такого развития событий не будет", - заявил Путин.
Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации".
Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.

Переговоры Украины и России

Российско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаРоссияУкраинаПереговорыНовости СВОВ мире
 
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