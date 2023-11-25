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"Он отговорил Киев заключать мир с РФ": признание соратника Зеленского - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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"Он отговорил Киев заключать мир с РФ": признание соратника Зеленского
"Он отговорил Киев заключать мир с РФ": признание соратника Зеленского - РИА Новости Крым, 25.11.2023
"Он отговорил Киев заключать мир с РФ": признание соратника Зеленского
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил украинские власти подписывать мирное соглашение с Россией, поэтому военные действия... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T10:04
2023-11-25T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил украинские власти подписывать мирное соглашение с Россией, поэтому военные действия на Украине не закончились еще тогда. Об этом сообщил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов.По его словам, Украина также не согласилась на прекращения огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с РоссиейПереговоры России и Украины: политолог оценил перспективу
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"Он отговорил Киев заключать мир с РФ": признание соратника Зеленского

Борис Джонсон весной 2022 года отговорил Киев подписывать мир с РФ – депутат Рады Арахамия

10:04 25.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБорис Джонсон. Архивное фото
Борис Джонсон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил украинские власти подписывать мирное соглашение с Россией, поэтому военные действия на Украине не закончились еще тогда. Об этом сообщил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов.
"Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт. Кроме того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", – цитирует Арахамию РИА Новости.
По его словам, Украина также не согласилась на прекращения огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.

Переговоры Украины и России

Российско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.
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