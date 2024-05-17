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Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов
Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов
Торжественное официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время, конкретная дата не называется по соображениям безопасности. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T12:51
2024-05-17T12:51
крым
сергей аксенов
соборная мечеть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Торжественное официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время, конкретная дата не называется по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрам по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о РоссииВ Крыму оформили права на объекты Соборной мечетиИностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть
https://crimea.ria.ru/20231209/samyy-bolshoy-kupol-kryma-kak-rosla-sobornaya-mechet-v-simferopole-1131405387.html
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крым, сергей аксенов, соборная мечеть, симферополь, общество, мусульмане, религия, новости крыма
Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов

Официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время – Аксенов

12:51 17.05.2024
 
© РИА Новости КрымМеждународные наблюдатели побывали с экскурсией в соборной мечети Симферополя
Международные наблюдатели побывали с экскурсией в соборной мечети Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Торжественное официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время, конкретная дата не называется по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В Крыму действует повышенный уровень террористической опасности, мы относимся к проведению массовых мероприятий очень аккуратно и заранее ничего не анонсируем. Но то, что торжественный намаз, связанный с открытием мечети, пройдет, все это будет в ближайшее время, никаких сомнений нет", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Миллет".
Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.
В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.
10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрам по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
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КрымСергей АксеновСоборная мечетьСимферопольОбществоМусульманеРелигияНовости Крыма
 
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