Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов
Официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время – Аксенов
© РИА Новости КрымМеждународные наблюдатели побывали с экскурсией в соборной мечети Симферополя
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Торжественное официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время, конкретная дата не называется по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В Крыму действует повышенный уровень террористической опасности, мы относимся к проведению массовых мероприятий очень аккуратно и заранее ничего не анонсируем. Но то, что торжественный намаз, связанный с открытием мечети, пройдет, все это будет в ближайшее время, никаких сомнений нет", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Миллет".
Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.
В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.
10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрам по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
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