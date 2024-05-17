https://crimea.ria.ru/20240517/ofitsialnoe-otkrytie-sobornoy-mecheti-v-krymu-sostoitsya--aksenov-1137358154.html

Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов

Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов

Торжественное официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время, конкретная дата не называется по соображениям безопасности. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T12:51

2024-05-17T12:51

2024-05-17T12:51

крым

сергей аксенов

соборная мечеть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Торжественное официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время, конкретная дата не называется по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрам по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о РоссииВ Крыму оформили права на объекты Соборной мечетиИностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть

https://crimea.ria.ru/20231209/samyy-bolshoy-kupol-kryma-kak-rosla-sobornaya-mechet-v-simferopole-1131405387.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, соборная мечеть, симферополь, общество, мусульмане, религия, новости крыма