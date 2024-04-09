https://crimea.ria.ru/20240409/v-krymu-oformili-prava-na-obekty-sobornoy-mecheti-1136391151.html

В Крыму оформили права на объекты Соборной мечети

В Крыму оформили права на объекты Соборной мечети - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Крыму оформили права на объекты Соборной мечети

Специалисты госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма оформили права на объекты недвижимости Соборной мечети в Симферополе, сообщает... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T11:20

2024-04-09T11:20

2024-04-09T11:20

крым

симферополь

соборная мечеть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Специалисты госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма оформили права на объекты недвижимости Соборной мечети в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в госкомрегистре, имущественный комплекс Соборной мечети включает в себя основное трехэтажное здание общей площадью свыше 4300 квадратных метров, внутренний двор с колоннадами и местом для омовения перед намазом, а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Кроме того, на территории построены четырехэтажное административное здание площадью почти 3500 "квадратов", гостевой корпус площадью более 1200 квадратных метров, вспомогательные строения и автомобильная парковка.Соборную мечеть возвели на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.Храм планировали достроить в апреле 2019-го, к пятилетию подписания главой государства указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии сроки открытия мечети переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса, а также смены подрядчиков, санкций, энергоблокады и других сложностей строительство джума-джами затянулось, сроки переносились еще несколько раз.В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.Как рассказал РИА Новости Крым ответственный секретарь муфтия Айдер Аджимамбетов, в Соборной мечети впервые пройдут богослужения по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрама. На праздничный намаз ожидается около двух тысяч верующих.Читайте также на РИА Новости Крым:Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМКИностранцам в Симферополе показали Соборную мечетьКогда откроют Соборную мечеть в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20231209/samyy-bolshoy-kupol-kryma-kak-rosla-sobornaya-mechet-v-simferopole-1131405387.html

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