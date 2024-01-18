https://crimea.ria.ru/20240118/kogda-otkroyut-sobornuyu-mechet-v-simferopole-1134285421.html
Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе
Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе
Подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети Симферополя, торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T13:12
2024-01-18T13:12
2024-01-18T14:45
радио "спутник в крыму"
крым
строительство соборной мечети в симферополе
соборная мечеть
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
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Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится ближе к весне – заместитель муфтия Крыма Решитов
Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится ближе к весне – заместитель муфтия Крыма Решитов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети Симферополя, торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.По его словам, первый намаз, который прошел в мечети в начале декабря прошлого года, стал символическим открытием.Он подчеркнул, что на этот раз открытие пройдет "помпезно, чтобы все мусульмане России увидели, что в Крыму действительно открыли мечеть, которую очень долго ждали".Решитов назвал Соборную мечеть историческим зданием, и выразил уверенность, что информация об этом непременно "появится во всех журналах и книгах как о главном национальном достоянии"."Это огромное дело, которое сделано для мусульман в Крыму", – заключил он.Секретарь Духовного управления мусульман Крыма, член Совета крымских татар при главе РК Айдер Аджимамбетов ранее сообщал, что подрядчику необходимо еще около двух месяцев на то, чтобы завершить роспись потолка в подвальном помещении и установить во дворе комплекса фонтан-шадирван.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в СимферополеГлавные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости КрымВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
https://crimea.ria.ru/20231209/muftiy-kryma-poblagodaril-putina-aksenova-i-rabochikh-za-sobornuyu-mechet-1133420990.html
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РИА Новости Крым
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крым, строительство соборной мечети в симферополе, соборная мечеть, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), религия, артур решитов, новости крыма
Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе
Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится ближе к весне – муфтият
13:12 18.01.2024 (обновлено: 14:45 18.01.2024)