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Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе
Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе
Подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети Симферополя, торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T13:12
2024-01-18T14:45
радио "спутник в крыму"
крым
строительство соборной мечети в симферополе
соборная мечеть
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
религия
артур решитов
новости крыма
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Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится ближе к весне – заместитель муфтия Крыма Решитов
Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится ближе к весне – заместитель муфтия Крыма Решитов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети Симферополя, торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.По его словам, первый намаз, который прошел в мечети в начале декабря прошлого года, стал символическим открытием.Он подчеркнул, что на этот раз открытие пройдет "помпезно, чтобы все мусульмане России увидели, что в Крыму действительно открыли мечеть, которую очень долго ждали".Решитов назвал Соборную мечеть историческим зданием, и выразил уверенность, что информация об этом непременно "появится во всех журналах и книгах как о главном национальном достоянии"."Это огромное дело, которое сделано для мусульман в Крыму", – заключил он.Секретарь Духовного управления мусульман Крыма, член Совета крымских татар при главе РК Айдер Аджимамбетов ранее сообщал, что подрядчику необходимо еще около двух месяцев на то, чтобы завершить роспись потолка в подвальном помещении и установить во дворе комплекса фонтан-шадирван.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в СимферополеГлавные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости КрымВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
https://crimea.ria.ru/20231209/muftiy-kryma-poblagodaril-putina-aksenova-i-rabochikh-za-sobornuyu-mechet-1133420990.html
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Когда откроют Соборную мечеть в Симферополе

Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится ближе к весне – муфтият

13:12 18.01.2024 (обновлено: 14:45 18.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
 В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети Симферополя, торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.
Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится ближе к весне – заместитель муфтия Крыма Решитов
13:12
По его словам, первый намаз, который прошел в мечети в начале декабря прошлого года, стал символическим открытием.
"Было символическое открытие, которое показало, что работа почти закончена. Там остались мелкие работы. Грандиозное открытие мы ожидаем примерно ближе к весне. Надеемся, что все будет по плану. Остались последние штрихи", – сказал Решитов.
Он подчеркнул, что на этот раз открытие пройдет "помпезно, чтобы все мусульмане России увидели, что в Крыму действительно открыли мечеть, которую очень долго ждали".
Решитов назвал Соборную мечеть историческим зданием, и выразил уверенность, что информация об этом непременно "появится во всех журналах и книгах как о главном национальном достоянии".
"Это огромное дело, которое сделано для мусульман в Крыму", – заключил он.
Секретарь Духовного управления мусульман Крыма, член Совета крымских татар при главе РК Айдер Аджимамбетов ранее сообщал, что подрядчику необходимо еще около двух месяцев на то, чтобы завершить роспись потолка в подвальном помещении и установить во дворе комплекса фонтан-шадирван.
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