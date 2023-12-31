Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым

Фотографии декабря: каким и были события в Крыму
Более 10 лет мусульмане Крыма ждали этого события.
Более 10 лет мусульмане Крыма ждали этого события.
Корреспонденты и редакторы РИА Новости завоевали несколько призов на главной профессиональной региональной премии "Журналист года".
Корреспонденты и редакторы РИА Новости завоевали несколько призов на главной профессиональной региональной премии "Журналист года".
Крым и Севастополь достойно представлены в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Крым и Севастополь достойно представлены в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Крымские школы следуют закону о запрете пользования учениками мобильных телефонов
Крымские школы следуют закону о запрете пользования учениками мобильных телефонов
Коротко о погоде: в Ялте в конце декабря на деревьях замечены не опадающие осенние листья.
Коротко о погоде: в Ялте в конце декабря на деревьях замечены не опадающие осенние листья.
Благодаря обильным и регулярным зимним дождям наполнился водопад Учан-Су.
Благодаря обильным и регулярным зимним дождям наполнился водопад Учан-Су.
Солнце и Дед Мороз - так в декабре выглядел центр Севастополя.
Солнце и Дед Мороз - так в декабре выглядел центр Севастополя.
В середине декабря на полуострове традиционно открылись елочные базары.
В середине декабря на полуострове традиционно открылись елочные базары.
Севастопольские львы на Графской пристани ждут гостей на Новый год.
Севастопольские львы на Графской пристани ждут гостей на Новый год.
Памятник адмиралу Нахимову в окружении новогодних подсветок. Как будто и не было в городе-герое шторма века.
Памятник адмиралу Нахимову в окружении новогодних подсветок. Как будто и не было в городе-герое шторма века.
Более 10 лет мусульмане Крыма ждали этого события.
Корреспонденты и редакторы РИА Новости завоевали несколько призов на главной профессиональной региональной премии "Журналист года".
Крым и Севастополь достойно представлены в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Крымские школы следуют закону о запрете пользования учениками мобильных телефонов
Коротко о погоде: в Ялте в конце декабря на деревьях замечены не опадающие осенние листья.
Благодаря обильным и регулярным зимним дождям наполнился водопад Учан-Су.
Солнце и Дед Мороз - так в декабре выглядел центр Севастополя.
В середине декабря на полуострове традиционно открылись елочные базары.
Севастопольские львы на Графской пристани ждут гостей на Новый год.
Памятник адмиралу Нахимову в окружении новогодних подсветок. Как будто и не было в городе-герое шторма века.