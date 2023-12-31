https://crimea.ria.ru/20231231/glavnye-sobytiya-dekabrya-2023-glazami-fotokorrespondenta-ria-novosti-krym-1133459635.html

Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым

Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым

Декабрь в Крыму - это всегда мягкая зима, чередующиеся дожди и солнце, минимум туристов и активное завершение рабочего года. РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T07:34

2023-12-31T07:34

2023-12-31T07:34

фотоленты

фото

ялта

соборная мечеть

севастополь

погода

журналист года

елка

елочные базары

феодосия

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Декабрь в Крыму - это всегда мягкая зима, чередующиеся дожди и солнце, минимум туристов и активное завершение рабочего года. Из достижений: первый молебен прошел в еще не завершенной Соборной мечети Крыма, профессиональные награды для РИА Новости Крым и деятельное ожидание наплыва туристов на новогодние каникулы.Последний месяц года всегда наполнен ожиданиями и надеждами, подведением итогов и анализом ошибок для каждого жителя полуострова.

https://crimea.ria.ru/20231229/vse-pyat-organov-chuvstv-chem-poraduet-gostey-novogodnyaya-yalta-1133876190.html

ялта

севастополь

феодосия

учан-су

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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