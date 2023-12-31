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Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
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Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым
Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым
Декабрь в Крыму - это всегда мягкая зима, чередующиеся дожди и солнце, минимум туристов и активное завершение рабочего года. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T07:34
2023-12-31T07:34
фотоленты
фото
ялта
соборная мечеть
севастополь
погода
журналист года
елка
елочные базары
феодосия
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Декабрь в Крыму - это всегда мягкая зима, чередующиеся дожди и солнце, минимум туристов и активное завершение рабочего года. Из достижений: первый молебен прошел в еще не завершенной Соборной мечети Крыма, профессиональные награды для РИА Новости Крым и деятельное ожидание наплыва туристов на новогодние каникулы.Последний месяц года всегда наполнен ожиданиями и надеждами, подведением итогов и анализом ошибок для каждого жителя полуострова.
https://crimea.ria.ru/20231229/vse-pyat-organov-chuvstv-chem-poraduet-gostey-novogodnyaya-yalta-1133876190.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, ялта, соборная мечеть, севастополь, погода, журналист года, елка, елочные базары, феодосия, всу (вооруженные силы украины), учан-су , общество, природа, крым, крымская погода, школа, образование в крыму и севастополе, риа новости крым
Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым

Фотографии декабря: каким и были события в Крыму

07:34 31.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский пейзаж
Крымский пейзаж - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Декабрь в Крыму - это всегда мягкая зима, чередующиеся дожди и солнце, минимум туристов и активное завершение рабочего года.
Из достижений: первый молебен прошел в еще не завершенной Соборной мечети Крыма, профессиональные награды для РИА Новости Крым и деятельное ожидание наплыва туристов на новогодние каникулы.
Последний месяц года всегда наполнен ожиданиями и надеждами, подведением итогов и анализом ошибок для каждого жителя полуострова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз.

 В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
1 из 13

В Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Более 10 лет мусульмане Крыма ждали этого события.

 В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
2 из 13

Более 10 лет мусульмане Крыма ждали этого события.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Корреспонденты и редакторы РИА Новости завоевали несколько призов на главной профессиональной региональной премии "Журналист года".

Премия Журналист года
3 из 13

Корреспонденты и редакторы РИА Новости завоевали несколько призов на главной профессиональной региональной премии "Журналист года".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крым и Севастополь достойно представлены в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

В Москве в рамках Международной выставки-форума Россия на ВДНХ открылась декада туризма Крыма
4 из 13

Крым и Севастополь достойно представлены в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские школы следуют закону о запрете пользования учениками мобильных телефонов

Смартфон
5 из 13

Крымские школы следуют закону о запрете пользования учениками мобильных телефонов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Последствия ночного удара по Феодосии.

Последствия ночного удара по Феодосии
6 из 13

Последствия ночного удара по Феодосии.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Снег на цветах - привычная картина для полуострова.

Снег в Симферополе
7 из 13

Снег на цветах - привычная картина для полуострова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Коротко о погоде: в Ялте в конце декабря на деревьях замечены не опадающие осенние листья.

Ялта
8 из 13

Коротко о погоде: в Ялте в конце декабря на деревьях замечены не опадающие осенние листья.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Благодаря обильным и регулярным зимним дождям наполнился водопад Учан-Су.

Водопад Учан-Су
9 из 13

Благодаря обильным и регулярным зимним дождям наполнился водопад Учан-Су.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Солнце и Дед Мороз - так в декабре выглядел центр Севастополя.

Новогодняя ярмарка в Севастополе
10 из 13

Солнце и Дед Мороз - так в декабре выглядел центр Севастополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

В середине декабря на полуострове традиционно открылись елочные базары.

Елочный базар в Калининграде
11 из 13

В середине декабря на полуострове традиционно открылись елочные базары.

© РИА Новости . Игорь Зарембо
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Севастопольские львы на Графской пристани ждут гостей на Новый год.

Севастополь
12 из 13

Севастопольские львы на Графской пристани ждут гостей на Новый год.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Памятник адмиралу Нахимову в окружении новогодних подсветок. Как будто и не было в городе-герое шторма века.

Новогодняя ярмарка в Севастополе
13 из 13

Памятник адмиралу Нахимову в окружении новогодних подсветок. Как будто и не было в городе-герое шторма века.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 13

В Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13

Более 10 лет мусульмане Крыма ждали этого события.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 13

Корреспонденты и редакторы РИА Новости завоевали несколько призов на главной профессиональной региональной премии "Журналист года".

© РИА Новости Крым
4 из 13

Крым и Севастополь достойно представлены в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

© РИА Новости Крым
5 из 13

Крымские школы следуют закону о запрете пользования учениками мобильных телефонов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 13

Последствия ночного удара по Феодосии.

© РИА Новости Крым
7 из 13

Снег на цветах - привычная картина для полуострова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

Коротко о погоде: в Ялте в конце декабря на деревьях замечены не опадающие осенние листья.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13

Благодаря обильным и регулярным зимним дождям наполнился водопад Учан-Су.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 13

Солнце и Дед Мороз - так в декабре выглядел центр Севастополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 13

В середине декабря на полуострове традиционно открылись елочные базары.

© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
12 из 13

Севастопольские львы на Графской пристани ждут гостей на Новый год.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

Памятник адмиралу Нахимову в окружении новогодних подсветок. Как будто и не было в городе-герое шторма века.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодняя ярмарка в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря, 07:38Фотоленты
Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта
 
ФотолентыФотоЯлтаСоборная мечетьСевастопольПогодаЖурналист годаЕлкаЕлочные базарыФеодосияВСУ (Вооруженные силы Украины)Учан-СуОбществоПриродаКрымКрымская погодаШколаОбразование в Крыму и СевастополеРИА Новости Крым
 
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