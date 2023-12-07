https://crimea.ria.ru/20231207/novyy-god-2024-v-krymu-chem-udivyat-turistov-1133358934.html
Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов
Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов
Крыму есть чем привлечь гостей в период новогодних праздников даже без массовых гуляний, концертов на главных площадях городов и салютов. В этом сходятся и... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T19:31
2023-12-07T19:31
2023-12-07T19:31
новый год
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янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Крыму есть чем привлечь гостей в период новогодних праздников даже без массовых гуляний, концертов на главных площадях городов и салютов. В этом сходятся и эксперты туристической отрасти, и представители властей региона. Кроме того, в зимнем сезоне получат развитие новые тренды празднования, какие именно – разбирался корреспондент РИА Новости Крым."Крым, как всегда, готов к новогодним праздникам с точки зрения оздоровления, пешеходных маршрутов, объектов показа, всей инфраструктуры, связанной с активным и познавательным отдыхом. Готов и весь ресторанный комплекс - все готовятся к приему гостей и порадуют их", – рассказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.При этом отмену массовых мероприятий власти курортных городов и представители туротрасли назвали "абсолютно логичным и взвешенным" решением. И это не только вопрос безопасности – безудержное веселье в эти дни не уместно. Но это вовсе не означает, что новогодние каникулы будут скучными и безрадостными.Дед Мороз и новогодняя сказкаКурортная столица Крыма – Ялта – в этом году получит очень яркое убранство и сразу три новогодних ели, которые установят на главной набережной и площади Советской. Кроме того, для школьников и малышей подготовлена обширная развлекательная программа.Получит продолжение и добрая ялтинская традиция – Дед Мороз и Снегурочка поздравят на дому прикованных к постели детей.Симферополь и другие города полуострова также украсят праздничные инсталляции и фотозоны, а для детей будут организованы театральные представления, мастер-классы, выставки и спектакли. Взрослым скучать также не придется – объекты турпоказа будут работать в обычном режиме.Бархатный зимний Крым"Новогодние каникулы в этом году по атмосфере будут во многом напоминать бархатный сезон. Это неспешный отдых с прогулками по многочисленным паркам, возможностью посетить музеи, дворцы и другие объекты показа при отсутствии очередей и большого числа туристов. Это возможность насладиться природой и видами Крыма во время экскурсий по многочисленным пешеходным маршрутам, отведать местную кухню", – считает эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.При этом говорить о массовом потоке туристов, по ее мнению, не приходится. Если в прошлые годы в межсезонье фиксировались всплески активности на новогодние и рождественские праздники, а также в период осенних, весенних и зимних каникул, то сейчас этого не происходит, добавила Бабий.Тем не менее определенное число гостей в Крым приедет, заверила эксперт. В первую очередь это жители соседних регионов, а также друзья и родственники крымчан, которые решат приехать на новогодние праздники или каникулы.Снижение турпотока обернулось неожиданным бонусом для жителей полуострова – цены на размещение и различные программы в этом году "стремятся к абсолютному минимуму".По оценкам минкурортов, средний уровень бронирования на период праздников в настоящее время составляет около 35-40%, при этом ряд отелей с развитой круглогодичной инфраструктурой заполнены на 80 и 90%.Если веселиться – то с пользойГоворя о проведении разного рода новогодних вечеринок, эксперты сошлись во мнении, что безудержное веселье в этом году не слишком уместно. Лучше провести время с семьей, родными или близкими друзьями. В качестве альтернативы Анатолий Тарасенко предложил посетить благотворительные мероприятия, которые регулярно проходят в городах Крыма."Под Новый год планируется много различных благотворительных мероприятий, которые направлены на сбор помощи участникам СВО, особенным детям и другим нуждающимся в такой помощи людям. С одной стороны это светское мероприятие, с другой – возможность провести время с пользой, внести свою лепту в общее дело", – отметил Тарасенко.С такой позицией согласилась эксперт Людмила Бабий. При этом она уверена, что со временем в Крым обязательно вернется массовый турист и будут создаваться красочные праздничные программы. А этот Новый год в Крыму будет сдержанным, но очень душевным.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский туризм: особенности и пути развитияГде можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках КрымаЭксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
новый год, праздники и памятные даты, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, новый год 2024, людмила бабий, янина павленко, ялта, симферополь, анатолий тарасенко, мнения
Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов
В Крыму цены на отели и новогодние программы стремятся к абсолютному минимуму - эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым.
Крыму есть чем привлечь гостей в период новогодних праздников даже без массовых гуляний, концертов на главных площадях городов и салютов. В этом сходятся и эксперты туристической отрасти, и представители властей региона. Кроме того, в зимнем сезоне получат развитие новые тренды празднования, какие именно – разбирался корреспондент РИА Новости Крым
.
"Крым, как всегда, готов к новогодним праздникам с точки зрения оздоровления, пешеходных маршрутов, объектов показа, всей инфраструктуры, связанной с активным и познавательным отдыхом. Готов и весь ресторанный комплекс - все готовятся к приему гостей и порадуют их", – рассказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
При этом отмену массовых мероприятий власти курортных городов и представители туротрасли назвали "абсолютно логичным и взвешенным" решением. И это не только вопрос безопасности – безудержное веселье в эти дни не уместно. Но это вовсе не означает, что новогодние каникулы будут скучными и безрадостными.
Дед Мороз и новогодняя сказка
Курортная столица Крыма – Ялта – в этом году получит очень яркое убранство и сразу три новогодних ели, которые установят на главной набережной и площади Советской. Кроме того, для школьников и малышей подготовлена обширная развлекательная программа.
"В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка будут объезжать город на тематически оформленном автомобиле. Для детей подготовлены мероприятия на Поляне сказок, в театре Чехова, учреждениях культуры, школах и детсадах. Также состоятся игровые программы, концерты, показ новогодних фильмов. На набережной будет организована традиционная ярмарка", – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Получит продолжение и добрая ялтинская традиция – Дед Мороз и Снегурочка поздравят на дому прикованных к постели детей.
Симферополь и другие города полуострова также украсят праздничные инсталляции и фотозоны, а для детей будут организованы театральные представления, мастер-классы, выставки и спектакли. Взрослым скучать также не придется – объекты турпоказа будут работать в обычном режиме.
Бархатный зимний Крым
"Новогодние каникулы в этом году по атмосфере будут во многом напоминать бархатный сезон. Это неспешный отдых с прогулками по многочисленным паркам, возможностью посетить музеи, дворцы и другие объекты показа при отсутствии очередей и большого числа туристов. Это возможность насладиться природой и видами Крыма во время экскурсий по многочисленным пешеходным маршрутам, отведать местную кухню", – считает эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.
При этом говорить о массовом потоке туристов, по ее мнению, не приходится. Если в прошлые годы в межсезонье фиксировались всплески активности на новогодние и рождественские праздники, а также в период осенних, весенних и зимних каникул, то сейчас этого не происходит, добавила Бабий.
Тем не менее определенное число гостей в Крым приедет, заверила эксперт. В первую очередь это жители соседних регионов, а также друзья и родственники крымчан, которые решат приехать на новогодние праздники или каникулы.
Снижение турпотока обернулось неожиданным бонусом для жителей полуострова – цены на размещение и различные программы в этом году "стремятся к абсолютному минимуму".
"Благодаря этому крымчане получили возможность за совершенно умеренные деньги провести праздничные дни вне дома. Стоимость размещения или разного рода развлечений сейчас доступна абсолютному числу людей, что дает возможность на время сменить картинку и попутешествовать по Крыму", – добавил член совета комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.
По оценкам минкурортов, средний уровень бронирования на период праздников в настоящее время составляет около 35-40%, при этом ряд отелей с развитой круглогодичной инфраструктурой заполнены на 80 и 90%.
Если веселиться – то с пользой
Говоря о проведении разного рода новогодних вечеринок, эксперты сошлись во мнении, что безудержное веселье в этом году не слишком уместно. Лучше провести время с семьей, родными или близкими друзьями. В качестве альтернативы Анатолий Тарасенко предложил посетить благотворительные мероприятия, которые регулярно проходят в городах Крыма.
"Под Новый год планируется много различных благотворительных мероприятий, которые направлены на сбор помощи участникам СВО, особенным детям и другим нуждающимся в такой помощи людям. С одной стороны это светское мероприятие, с другой – возможность провести время с пользой, внести свою лепту в общее дело", – отметил Тарасенко.
С такой позицией согласилась эксперт Людмила Бабий. При этом она уверена, что со временем в Крым обязательно вернется массовый турист и будут создаваться красочные праздничные программы. А этот Новый год в Крыму будет сдержанным, но очень душевным.
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