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Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов

Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов

Крыму есть чем привлечь гостей в период новогодних праздников даже без массовых гуляний, концертов на главных площадях городов и салютов. В этом сходятся и... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T19:31

2023-12-07T19:31

2023-12-07T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Крыму есть чем привлечь гостей в период новогодних праздников даже без массовых гуляний, концертов на главных площадях городов и салютов. В этом сходятся и эксперты туристической отрасти, и представители властей региона. Кроме того, в зимнем сезоне получат развитие новые тренды празднования, какие именно – разбирался корреспондент РИА Новости Крым."Крым, как всегда, готов к новогодним праздникам с точки зрения оздоровления, пешеходных маршрутов, объектов показа, всей инфраструктуры, связанной с активным и познавательным отдыхом. Готов и весь ресторанный комплекс - все готовятся к приему гостей и порадуют их", – рассказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.При этом отмену массовых мероприятий власти курортных городов и представители туротрасли назвали "абсолютно логичным и взвешенным" решением. И это не только вопрос безопасности – безудержное веселье в эти дни не уместно. Но это вовсе не означает, что новогодние каникулы будут скучными и безрадостными.Дед Мороз и новогодняя сказкаКурортная столица Крыма – Ялта – в этом году получит очень яркое убранство и сразу три новогодних ели, которые установят на главной набережной и площади Советской. Кроме того, для школьников и малышей подготовлена обширная развлекательная программа.Получит продолжение и добрая ялтинская традиция – Дед Мороз и Снегурочка поздравят на дому прикованных к постели детей.Симферополь и другие города полуострова также украсят праздничные инсталляции и фотозоны, а для детей будут организованы театральные представления, мастер-классы, выставки и спектакли. Взрослым скучать также не придется – объекты турпоказа будут работать в обычном режиме.Бархатный зимний Крым"Новогодние каникулы в этом году по атмосфере будут во многом напоминать бархатный сезон. Это неспешный отдых с прогулками по многочисленным паркам, возможностью посетить музеи, дворцы и другие объекты показа при отсутствии очередей и большого числа туристов. Это возможность насладиться природой и видами Крыма во время экскурсий по многочисленным пешеходным маршрутам, отведать местную кухню", – считает эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.При этом говорить о массовом потоке туристов, по ее мнению, не приходится. Если в прошлые годы в межсезонье фиксировались всплески активности на новогодние и рождественские праздники, а также в период осенних, весенних и зимних каникул, то сейчас этого не происходит, добавила Бабий.Тем не менее определенное число гостей в Крым приедет, заверила эксперт. В первую очередь это жители соседних регионов, а также друзья и родственники крымчан, которые решат приехать на новогодние праздники или каникулы.Снижение турпотока обернулось неожиданным бонусом для жителей полуострова – цены на размещение и различные программы в этом году "стремятся к абсолютному минимуму".По оценкам минкурортов, средний уровень бронирования на период праздников в настоящее время составляет около 35-40%, при этом ряд отелей с развитой круглогодичной инфраструктурой заполнены на 80 и 90%.Если веселиться – то с пользойГоворя о проведении разного рода новогодних вечеринок, эксперты сошлись во мнении, что безудержное веселье в этом году не слишком уместно. Лучше провести время с семьей, родными или близкими друзьями. В качестве альтернативы Анатолий Тарасенко предложил посетить благотворительные мероприятия, которые регулярно проходят в городах Крыма."Под Новый год планируется много различных благотворительных мероприятий, которые направлены на сбор помощи участникам СВО, особенным детям и другим нуждающимся в такой помощи людям. С одной стороны это светское мероприятие, с другой – возможность провести время с пользой, внести свою лепту в общее дело", – отметил Тарасенко.С такой позицией согласилась эксперт Людмила Бабий. При этом она уверена, что со временем в Крым обязательно вернется массовый турист и будут создаваться красочные праздничные программы. А этот Новый год в Крыму будет сдержанным, но очень душевным.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский туризм: особенности и пути развитияГде можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках КрымаЭксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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