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Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму

Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму

Законопроект о легализации гостевых домов крайне необходим Крыму и стране, однако документ еще требует доработки – в нем не хватает четких установок по единым... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T20:38

2023-12-01T20:38

2023-12-01T20:38

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Наталия Стамбульникова оценила законопроект по легализации гостевых домов в Крыму Наталия Стамбульникова оценила законопроект по легализации гостевых домов в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Законопроект о легализации гостевых домов крайне необходим Крыму и стране, однако документ еще требует доработки – в нем не хватает четких установок по единым параметрам объектов размещения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.Госдума одобрила в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов в Крыму и Краснодарском крае 30 ноября. По словам Натальи Стамбульниковой, такой закон "малыши" туристического рынка ждут давно. Он необходим и туристам, и владельцам гостевых домов, и контрольно-надзорным органам, чтобы не было разночтений."Исторически сложилось, что в Крыму и Севастополе львиную долю туризма занимают бывшие гостевые дома. Когда-то же было понятие "гостевой дом", и турист знал, куда едет. Но после внесения изменений в Жилищный кодекс в 2019 году собственник не понимает, какие услуги можно оказывать, какие нельзя, когда к нему придут и скажут, что у него не соответствует земля или строение услугам. То есть стали непонятны в целом правила игры, и страдает весь рынок… Этот закон должен был быть лет как минимум пять назад", – говорит Стамбульникова.Эксперт подчеркивает, в Крыму подавляющее большинство гостевых домов работают легально - нанимают обслуживающий персонал официально и платят налоги. При этом, согласно действующему законодательству, они "просто оказывают услуги найма, аренды помещений", но никак не гостиничные. И как раз в этом кроется множество подводных камней, связанных и с землей, и со зданиями, и с рекламой.Стамбульникова уверена, что с принятием закона и началом процесса легализации гостевых домов ситуация на рынке улучшится, но законопроект, по ее мнению, "еще сырой – его нужно дорабатывать".Так, региональные власти не должны иметь права устанавливать максимально допустимое количество номеров в гостевом доме – единая норма должна стать федеральной, считает она. Сам же разрешенный максимум надо увеличивать вдвое – пока в документе "до пятнадцати".Вызывает вопросы и отсутствие в предлагаемом документе возможности легализовать гостевые дома, расположенные не на земельных участках для ИЖС, а в садовых некоммерческих товариществах СНТ, а таких, по словам Стамбульниковой, в Крыму и Севастополе большинство."Процентов 60% из всех гостевых домов в Крыму и Севастополя стоят на землях СНТ. В Саксом регионе, в Севастополе, в Алуште… И этот слой не учли в законопроекте, нет ни слова. А им тоже надо дать возможность быть гостевым домом. У нас есть прекраснейшие строения, которые работают не один десяток лет", – отметила эксперт.Доработки требует и та часть законопроекта, в которой все гостевые дома приравниваются к отелям "без звезд", считает Стамбульникова.По словам эксперта, в любом случае этот документ очень нужен и важен еще и потому, что благодаря ему все гостевые дома должны будут зарегистрироваться в специальном реестре и получить уникальный номер, без которого не смогут себя законно рекламировать, а значит, и нормально работать."Это практически невозможно – реклама всегда двигатель. Сейчас 70-80% бронирований поступает из интернета, люди сидят в гаджетах. То есть реклама – это важно, нужно. И создать реестр – это нормально. Только пока непонятно, кто и как будет контролировать деятельность, как все будет регулироваться, какие штрафы, кто будет проверять. Все это еще все нужно в законопроект внести", – подчеркнула Стамбульникова.Эксперт добавила, что "единым правилом всех привести в порядок не получится". И для отладки работы потребуется разработка нормативно-правовых актов. Понадобится в перспективе и градация гостевых домов по уровням сервиса, чего пока нет.Эксперт напомнила, что до 29 декабря в законопроект можно вносить поправки и призвала участников рынка предлагать свои идеи с обоснованиями.Ранее руководитель представительства гостинично-туристской Ассоциации, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская оценила законопроект по легализации малых отелей в Крыму и на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФВ Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в КрымуГлэмпинги в Севастополе: за и против

https://crimea.ria.ru/20220708/vmesto-zvezd-gostevym-domam-v-rossii-khotyat-prisvaivat-koloski-1123778597.html

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