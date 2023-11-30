https://crimea.ria.ru/20231130/v-gosdume-odobrili-eksperiment-s-gostevymi-domami-v-krymu-1133222285.html
В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который легализует понятие "гостевой дом". Таким образом авторы закона предлагают вывести из "серой зоны"... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T16:48
2023-11-30T16:48
2023-11-30T16:48
государственная дума рф
крым
туризм в крыму
закон и право
минкурортов крыма
вадим волченко
гостевые дома
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который легализует понятие "гостевой дом". Таким образом авторы закона предлагают вывести из "серой зоны" многочисленные средства размещения в Крыму, Севастополе и на Кубани. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы.Пока это будет проходить в рамках эксперимента, который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Все гостевые дома должны будут зарегистрироваться в специальном реестре Минэкономразвития и получить уникальный номер. Без него реклама своих услуг для них будет запрещена.Для того, чтобы попасть в этот реестр, дома должны будут соответствовать следующим критериям:- общая площадь не более 1000 квадратных метров;- количество номеров не более 15;- гостевой дом поставлен на государственный кадастровый учет;- соответствует категории "без звезд";- размещается на земельном участке с видом разрешенного использования для ИЖС.Законопроект внесли в ГД депутаты Наталья Костенко, Татьяна Лобач, Николай Валуев, Сергей Кривоносов и Иван Демченко. Его цель – урегулировать отношения в этой области и обеспечить безопасность пребывания в таких средствах размещения.В Крыму принятие такого закона назрело уже давно, прокомментировал журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.По итогам 2023 года Крым посетит около пяти миллионов туристов – такие прогнозы ранее озвучили в министерстве курортов республики. По состоянию на ноябрь количество гостей достигли 4,7 миллиона, с учетом новогодних праздников этот показатель достигнет заявленного уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дорожеВ новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублейАксенов предложил субсидировать билеты в Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, крым, туризм в крыму, закон и право, минкурортов крыма, вадим волченко, гостевые дома, новости
В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
В Госдуме одобрили эксперимент с легализацией гостевых домов в Крыму и Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым.
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который легализует понятие "гостевой дом". Таким образом авторы закона предлагают вывести из "серой зоны" многочисленные средства размещения в Крыму, Севастополе и на Кубани. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы
.
Пока это будет проходить в рамках эксперимента, который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Все гостевые дома должны будут зарегистрироваться в специальном реестре Минэкономразвития и получить уникальный номер. Без него реклама своих услуг для них будет запрещена.
Для того, чтобы попасть в этот реестр, дома должны будут соответствовать следующим критериям:
- общая площадь не более 1000 квадратных метров;
- количество номеров не более 15;
- гостевой дом поставлен на государственный кадастровый учет;
- соответствует категории "без звезд";
- размещается на земельном участке с видом разрешенного использования для ИЖС.
Законопроект внесли в ГД депутаты Наталья Костенко, Татьяна Лобач, Николай Валуев, Сергей Кривоносов и Иван Демченко. Его цель – урегулировать отношения в этой области и обеспечить безопасность пребывания в таких средствах размещения.
В Крыму принятие такого закона назрело уже давно, прокомментировал журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
"Крым, как инициатор легализации гостевых домов, совместно с федеральным правительством уже несколько раз проходил все этапы согласования со всеми федеральными органами власти. Гостевые дома — это огромный пласт уже проинвестированного готового номерного фонда, которому просто нужно дать возможность легально работать при соблюдении выполнимых норм и требований безопасности", - объяснил он.
По итогам 2023 года Крым посетит около пяти миллионов туристов
– такие прогнозы ранее озвучили в министерстве курортов республики. По состоянию на ноябрь количество гостей достигли 4,7 миллиона, с учетом новогодних праздников этот показатель достигнет заявленного уровня.
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