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Сколько туристов примет Крым по итогам года - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Сколько туристов примет Крым по итогам года
Сколько туристов примет Крым по итогам года - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Сколько туристов примет Крым по итогам года
Количество туристов, которые посетят Республику Крым за 2023 год, ожидается на уровне пяти миллионов человек. Такие прогнозы журналистам озвучил министр... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T20:56
2023-11-18T20:56
туризм
внутренний туризм
вадим волченко
крым
отдых
новости крыма
общество
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ЯЛТА, 18 ноя – РИА Новости Крым. Количество туристов, которые посетят Республику Крым за 2023 год, ожидается на уровне пяти миллионов человек. Такие прогнозы журналистам озвучил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. В этом году, по его данным, туристический поток в целом на четверть ниже, чем в предыдущем году. Но, если говорить об экономических показателях, то, по оценкам Волченко, "турсфера работает достаточно эффективно, хотя ее доходность ниже, чем в предыдущий период". "Сегодняшний уровень загрузки сопоставим с уровнем прошлого года. Новогодние праздники у нас подгружаются хорошо – порядка 25-30 процентов. В среднем уровень бронирования по стране – 30-35 процентов. Мы думаем, что новогодние праздники пройдут достаточно хорошо. Хотя логистические ограничения – прежде всего причина снижения туристического потока", - привел министр цифры. При этом, заметил Волченко, цены на бронирование мест размещения на сегодняшний момент на треть ниже, чем в предыдущие годы. Правда, предполагается их рост – чем ближе к новогодним праздникам, тем больше. Также он назвал туристическое достижение этого года. Это желание туристов вернуться в Крым. "Если мы говорим о возвратном туристе, то Крым показывает очень хорошие цифры: порядка 50 процентов планируют вернуться в Крым в следующем году и порядка 45 процентов - в течение ближайших пяти лет", - сказал он. При этом он подчеркнул, что для роста всех показателей важно формировать незаменимую круглогодичную инфраструктуру.Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дорожеВ новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублейАксенов предложил субсидировать билеты в Крым
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туризм, внутренний туризм, вадим волченко, крым, отдых, новости крыма, общество
Сколько туристов примет Крым по итогам года

До конца года Крым примет около пяти миллионов туристов - власти

20:56 18.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ЯЛТА, 18 ноя – РИА Новости Крым. Количество туристов, которые посетят Республику Крым за 2023 год, ожидается на уровне пяти миллионов человек. Такие прогнозы журналистам озвучил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"На 1 ноября у нас 4,7 млн туристов, около пяти миллионов на новогодние праздники будет точно", - сказал он.
В этом году, по его данным, туристический поток в целом на четверть ниже, чем в предыдущем году. Но, если говорить об экономических показателях, то, по оценкам Волченко, "турсфера работает достаточно эффективно, хотя ее доходность ниже, чем в предыдущий период".
"Сегодняшний уровень загрузки сопоставим с уровнем прошлого года. Новогодние праздники у нас подгружаются хорошо – порядка 25-30 процентов. В среднем уровень бронирования по стране – 30-35 процентов. Мы думаем, что новогодние праздники пройдут достаточно хорошо. Хотя логистические ограничения – прежде всего причина снижения туристического потока", - привел министр цифры.
При этом, заметил Волченко, цены на бронирование мест размещения на сегодняшний момент на треть ниже, чем в предыдущие годы. Правда, предполагается их рост – чем ближе к новогодним праздникам, тем больше.
Также он назвал туристическое достижение этого года. Это желание туристов вернуться в Крым.
"Если мы говорим о возвратном туристе, то Крым показывает очень хорошие цифры: порядка 50 процентов планируют вернуться в Крым в следующем году и порядка 45 процентов - в течение ближайших пяти лет", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что для роста всех показателей важно формировать незаменимую круглогодичную инфраструктуру.
Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
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ТуризмВнутренний туризмВадим ВолченкоКрымОтдыхНовости КрымаОбщество
 
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