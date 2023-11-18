https://crimea.ria.ru/20231118/skolko-turistov-primet-krym-po-itogam-goda-1132883691.html

Сколько туристов примет Крым по итогам года

Сколько туристов примет Крым по итогам года - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Сколько туристов примет Крым по итогам года

Количество туристов, которые посетят Республику Крым за 2023 год, ожидается на уровне пяти миллионов человек. Такие прогнозы журналистам озвучил министр... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T20:56

2023-11-18T20:56

2023-11-18T20:56

туризм

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ЯЛТА, 18 ноя – РИА Новости Крым. Количество туристов, которые посетят Республику Крым за 2023 год, ожидается на уровне пяти миллионов человек. Такие прогнозы журналистам озвучил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. В этом году, по его данным, туристический поток в целом на четверть ниже, чем в предыдущем году. Но, если говорить об экономических показателях, то, по оценкам Волченко, "турсфера работает достаточно эффективно, хотя ее доходность ниже, чем в предыдущий период". "Сегодняшний уровень загрузки сопоставим с уровнем прошлого года. Новогодние праздники у нас подгружаются хорошо – порядка 25-30 процентов. В среднем уровень бронирования по стране – 30-35 процентов. Мы думаем, что новогодние праздники пройдут достаточно хорошо. Хотя логистические ограничения – прежде всего причина снижения туристического потока", - привел министр цифры. При этом, заметил Волченко, цены на бронирование мест размещения на сегодняшний момент на треть ниже, чем в предыдущие годы. Правда, предполагается их рост – чем ближе к новогодним праздникам, тем больше. Также он назвал туристическое достижение этого года. Это желание туристов вернуться в Крым. "Если мы говорим о возвратном туристе, то Крым показывает очень хорошие цифры: порядка 50 процентов планируют вернуться в Крым в следующем году и порядка 45 процентов - в течение ближайших пяти лет", - сказал он. При этом он подчеркнул, что для роста всех показателей важно формировать незаменимую круглогодичную инфраструктуру.Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дорожеВ новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублейАксенов предложил субсидировать билеты в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, внутренний туризм, вадим волченко, крым, отдых, новости крыма, общество