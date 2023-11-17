https://crimea.ria.ru/20231117/turbiznes-kryma-poluchil-bolee-2-mlrd-rubley-federalnykh-subsidiy-1132848984.html

Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидий

Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидий - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидий

Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Об РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T10:12

2023-11-17T10:12

2023-11-17T10:13

крым

сергей аксенов

субсидии

туризм в крыму

туризм

крымский бизнес

экономика

новости крыма

федеральный бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, заявки в минкурортов РК на получение субсидий подали предприятия санаторно-гостиничной сферы, детские лагеря, сетевые отели, экскурсионные и транспортные компании, предприятия общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей и другие.Поддержка субъектов туриндустрии реализуется по поручению президента РФ и при непосредственном участии правительства и Совета министров Крыма. Выплаты направлены на поддержку курортной отрасли и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления. Это позволяет сохранить трудовые коллективы и обеспечить жизнеспособность предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублейСколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогнозКупить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, субсидии, туризм в крыму, туризм, крымский бизнес, экономика, новости крыма, федеральный бюджет