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Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидий
Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидий - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидий
Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Об РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T10:12
2023-11-17T10:12
2023-11-17T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, заявки в минкурортов РК на получение субсидий подали предприятия санаторно-гостиничной сферы, детские лагеря, сетевые отели, экскурсионные и транспортные компании, предприятия общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей и другие.Поддержка субъектов туриндустрии реализуется по поручению президента РФ и при непосредственном участии правительства и Совета министров Крыма. Выплаты направлены на поддержку курортной отрасли и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления. Это позволяет сохранить трудовые коллективы и обеспечить жизнеспособность предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублейСколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогнозКупить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей Крыма
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крым, сергей аксенов, субсидии, туризм в крыму, туризм, крымский бизнес, экономика, новости крыма, федеральный бюджет
Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидий
Почти 3 тысячи субъектов туриндустрии Крыма получили 2,1 млрд рублей федеральных субсидий
10:12 17.11.2023 (обновлено: 10:13 17.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Более 2,7 тысячи субъектов курортно-туристической индустрии Крыма получили субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Завершены выплаты субсидий субъектам туристической сферы Крыма из расчета четыре МРОТ на каждого работника. Общая сумма выплат составила 2,1 миллиарда рублей, их получили более 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, заявки в минкурортов РК на получение субсидий подали предприятия санаторно-гостиничной сферы, детские лагеря, сетевые отели, экскурсионные и транспортные компании, предприятия общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей и другие.
Поддержка субъектов туриндустрии реализуется по поручению президента РФ и при непосредственном участии правительства и Совета министров Крыма. Выплаты направлены на поддержку курортной отрасли и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления. Это позволяет сохранить трудовые коллективы и обеспечить жизнеспособность предприятий.
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