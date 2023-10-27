https://crimea.ria.ru/20231027/kupit-zvezdu-ekspert-otsenila-chestnost-klassifikatsii-oteley-kryma-1132346972.html

Купить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей Крыма

Купить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Купить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей Крыма

Не все отели в России, и, в частности, в Крыму соответствуют заявленному числу звезд, поскольку классификация может выполняться даже без выезда на объекты... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T07:59

2023-10-27T07:59

2023-10-27T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Не все отели в России, и, в частности, в Крыму соответствуют заявленному числу звезд, поскольку классификация может выполняться даже без выезда на объекты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель отделения гостинично-туристской Ассоциации Валентина Марнопольская. С этим согласны и в Минкурортов республики, поэтому уже направили свои предложения по доработке правил в Росаккредитацию.Ранее гостиничные ассоциации сообщили, что в России планируют в семь раз сократить количество компаний, присваивающих гостиницам звезды. Предложение рассмотрит Минэкономразвития.Мнение эксперта"Классификация приобрела негативный оттенок - она не выполняет свою задачу. Создались обстоятельства, когда лояльные эксперты идут навстречу руководителям гостиниц, договариваются между собой и проводят классификацию, не приезжая на объект. Это плохая практика, когда гостиница, даже если она хочет быть на рынке с заслуженными звездами, не имеет мотивации, потому что ей скажут: "Ты купил эту звезду", - констатирует эксперт.По словам Марнопольской, пока нормативного документа нет, его обещают подготовить к концу текущего года. Специалисты инициативу поддерживают и сходятся во мнении, что она изменит ситуацию, и звезды станут "честными".Зачем нужны звезды"Существующую систему классификации нужно либо откладывать вообще, либо вырабатывать критерии, которые вернут ее значимость. Она заключается в том, чтобы обеспечить туриста соответствующим потраченным деньгам уровнем услуг. И если не применять к отелям рамки, которые заставят их работать, сервис повышаться не будет", - убеждена гостья эфира.При этом даже категория "без звезд" дает гостю понимание, что отель безопасен и все необходимое для удобного проживания в нем есть."Даже если гостиница "без звезд", в ней должно быть обеспечено безопасное проживание гостя. Это категория обеспечивает минимальные удобные, комфортные, безопасные условия. При этом наша задача - не проверка гостиницы. Профессиональные эксперты, которые занимаются классификацией - это помощники отельеров с огромным опытом работы. Они могут дать очень много советов",- продолжает Марнопольская.Ситуация в отелях Крыма"В Крыму отели, имеющие некорректную звездность, есть. Более того, в Крыму это не редкость. Особенность аккредитованных организаций в том, что они имеют право проводить классификацию в любом регионе страны. Транспортная логистика не позволяет мобильно приехать в Крым и провести работу по классификации. Как можно поступить, чтобы не потерять клиента: отельер и классификатор идут навстречу друг другу, в итоге отель получает звезды без выезда эксперта", - поясняет Марнопольская.В этой связи, по ее мнению, новая инициатива должна предусмотреть не только уменьшение организаций-классификаторов, исключив с рынка недобросовестные компании, но и пересмотреть ранее выданные звезды."Необходим инструмент, который бы обязал экспертов и гостиницы участвовать в процессе классификации с государственным подходом. Кроме того, каждый объект следует обязать указывать количество звезд на своих сайтах. Сейчас в большинстве случаев этого не делают. Если будет контроль за наличием на сайте знаков категории, то у Росаккредитации будет возможность проверить их соответствие реальным условиям. Кроме того, нужно ввести ответственность самого эксперта - сейчас уже это делается", - заключила она.Систему нужно доработатьСистема самой классификации и аккредитации выполняющих процедуру организаций нуждается в совершенствовании. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. По его словам, в Росаккредитацию из региона уже направлены предложения по доработке правил.По словам министра, не работает и существующая организация работы комиссии, в которую входят такие же эксперты, которые по сути должны лишать аккредитации своих же коллег."Предлагается установить запрет на осуществление деятельности конкретного эксперта в случае, если он допускает нарушения, а не организации, в которой он работает, а также усиление контроля за предотвращением дистанционной классификации",- заключил министр.Ранее сообщалось, что правительство планирует направить больше 5 млрд рублей на помощь туристическому бизнесу для строительства и реконструкции 27,5 тысяч гостиничных номеров.В 2022 году правительство России выступило с инициативой финансирования строительства быстровозводимых отелей в 19 регионах страны. На возведение модульных гостиниц из резервного фонда кабмина выделили 4 млрд рублей, из них 300 миллионов предназначены для реализации проекта в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристовБархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы

https://crimea.ria.ru/20230806/leto-i-barkhatnyy-sezon-v-sevastopole-o-chem-ne-molchat-otelery-1130543006.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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