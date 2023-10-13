https://crimea.ria.ru/20231013/chto-pomozhet-turisticheskoy-otrasli-kryma-v-osenne-zimniy-period-1132077829.html

Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период

Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период

Работа туристической отрасли в осенне-зимний период может стать эффективнее - если будут не только финансовые, но и стратегические меры поддержки. Такие, как... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T18:47

2023-10-13T18:47

2023-10-13T18:47

вадим волченко

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реабилитация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Работа туристической отрасли в осенне-зимний период может стать эффективнее - если будут не только финансовые, но и стратегические меры поддержки. Такие, как целевое направление средств на реабилитацию и отдых участников СВО. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.Еще одним механизмом, который поможет туристической отрасли полноценно функционировать в межсезонье, глава профильного ведомства назвал реализацию программы льготного кредитования для подготовки гостиниц и отелей к курортному сезону с "возможностью их списания при обозначенных условиях".По словам Волченко, реализация этих программ поможет рациональному прохождению осенне-весеннего сезона в южных регионах страны.Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил, что до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииТеперь купаться опасно: в Евпатории завершается сезонБезопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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