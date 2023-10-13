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Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период
Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период
Работа туристической отрасли в осенне-зимний период может стать эффективнее - если будут не только финансовые, но и стратегические меры поддержки. Такие, как... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T18:47
2023-10-13T18:47
вадим волченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Работа туристической отрасли в осенне-зимний период может стать эффективнее - если будут не только финансовые, но и стратегические меры поддержки. Такие, как целевое направление средств на реабилитацию и отдых участников СВО. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.Еще одним механизмом, который поможет туристической отрасли полноценно функционировать в межсезонье, глава профильного ведомства назвал реализацию программы льготного кредитования для подготовки гостиниц и отелей к курортному сезону с "возможностью их списания при обозначенных условиях".По словам Волченко, реализация этих программ поможет рациональному прохождению осенне-весеннего сезона в южных регионах страны.Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил, что до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииТеперь купаться опасно: в Евпатории завершается сезонБезопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора
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вадим волченко, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости крыма, новости сво, армия и флот, реабилитация
Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период

В минкурортов Крыма назвали программы для эффективной работы отрасли в межсезонье

18:47 13.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Работа туристической отрасли в осенне-зимний период может стать эффективнее - если будут не только финансовые, но и стратегические меры поддержки. Такие, как целевое направление средств на реабилитацию и отдых участников СВО. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
"Во-первых, это финансирование блока социальных программ отдыха и оздоровления льготных категорий граждан за счет муниципальных или корпоративных программ. Целевое направление средств для реабилитации и отдыха участников СВО и членов их семей принесет большой результат для наших курортов", - отметил он в своем докладе в рамках круглого стола "Об итогах летнего туристического сезона 2023 года и эффективности мер государственной поддержки организаций туристской отрасли".
Еще одним механизмом, который поможет туристической отрасли полноценно функционировать в межсезонье, глава профильного ведомства назвал реализацию программы льготного кредитования для подготовки гостиниц и отелей к курортному сезону с "возможностью их списания при обозначенных условиях".
По словам Волченко, реализация этих программ поможет рациональному прохождению осенне-весеннего сезона в южных регионах страны.
Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил, что до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.
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