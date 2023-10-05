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Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России
Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России
Почти три тысячи школьников из Херсонской области отдохнули летом в самых лучших детских оздоровительных лагерях Крыма и России. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T06:25
2023-10-05T06:25
херсонская область
андрей алексеенко
новости
дети
крым
россия
детский отдых
отдых в крыму
отдых
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Почти три тысячи школьников из Херсонской области отдохнули летом в самых лучших детских оздоровительных лагерях Крыма и России. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Кроме того, в Кабардинке Краснодарского края ребят принял популярный лагерь "Медвежонок", в республике Адыгея – горный комплекс "Лань". Юные херсонцы побывали также на курортах Валдая, Подмосковья и Кабардино-Балкарии.Глава правительства особо подчеркнул, что в этом году удалось обеспечить отдых гораздо большему числу детей.В период с 2014 по 2023 год в детском центре "Артек" побывали 3 707 детей с территорий новых субъектов РФ. За 2023 год (1-10 смены) центр принял около 2 000 детей из новых субъектов РФ, из них в рамках летней оздоровительной кампании – 981 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детейКак идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка
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херсонская область, андрей алексеенко, новости, дети, крым, россия, детский отдых, отдых в крыму, отдых, краснодарский край, республика адыгея, кабардино-балкария, подмосковье, валдай
Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России

Алексеенко: на курортах Крыма и России за лето отдохнули 2700 детей из Херсонской области

06:25 05.10.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВ оздоровительных лагерях России отдохнули почти 3000 херсонских школьников
В оздоровительных лагерях России отдохнули почти 3000 херсонских школьников
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Почти три тысячи школьников из Херсонской области отдохнули летом в самых лучших детских оздоровительных лагерях Крыма и России. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В Крыму наших школьников принимали знаменитый "Артек", ДОЛ "Россия", "Парус", "Лучистый", "Детский центр им. Гагарина" и другие", – написал в своем Telegram-канале Алексеенко.

Кроме того, в Кабардинке Краснодарского края ребят принял популярный лагерь "Медвежонок", в республике Адыгея – горный комплекс "Лань". Юные херсонцы побывали также на курортах Валдая, Подмосковья и Кабардино-Балкарии.
Глава правительства особо подчеркнул, что в этом году удалось обеспечить отдых гораздо большему числу детей.

"За лето в лучших оздоровительных лагерях отдохнули почти 2700 херсонских школьников. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Тогда путевки получили 1206 наших ребят", – подчеркнул он. Бесплатно отправить ребенка на море или горные курорты страны смогли семьи из всех районов области.

В период с 2014 по 2023 год в детском центре "Артек" побывали 3 707 детей с территорий новых субъектов РФ. За 2023 год (1-10 смены) центр принял около 2 000 детей из новых субъектов РФ, из них в рамках летней оздоровительной кампании – 981 ребенка.
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоНовостидетиКрымРоссияДетский отдыхОтдых в КрымуОтдыхКраснодарский крайРеспублика АдыгеяКабардино-БалкарияПодмосковьеВалдай
 
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