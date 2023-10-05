https://crimea.ria.ru/20231005/tysyachi-detey-iz-khersonskoy-oblasti-otdokhnuli-na-kurortakh-kryma-i-rossii-1131864055.html

Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России

Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России

Почти три тысячи школьников из Херсонской области отдохнули летом в самых лучших детских оздоровительных лагерях Крыма и России. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T06:25

2023-10-05T06:25

2023-10-05T06:25

херсонская область

андрей алексеенко

новости

дети

крым

россия

детский отдых

отдых в крыму

отдых

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131862900_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3fcd6a9f15f7341204173f3dff599909.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Почти три тысячи школьников из Херсонской области отдохнули летом в самых лучших детских оздоровительных лагерях Крыма и России. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Кроме того, в Кабардинке Краснодарского края ребят принял популярный лагерь "Медвежонок", в республике Адыгея – горный комплекс "Лань". Юные херсонцы побывали также на курортах Валдая, Подмосковья и Кабардино-Балкарии.Глава правительства особо подчеркнул, что в этом году удалось обеспечить отдых гораздо большему числу детей.В период с 2014 по 2023 год в детском центре "Артек" побывали 3 707 детей с территорий новых субъектов РФ. За 2023 год (1-10 смены) центр принял около 2 000 детей из новых субъектов РФ, из них в рамках летней оздоровительной кампании – 981 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детейКак идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка

херсонская область

крым

россия

краснодарский край

республика адыгея

кабардино-балкария

подмосковье

валдай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, новости, дети, крым, россия, детский отдых, отдых в крыму, отдых, краснодарский край, республика адыгея, кабардино-балкария, подмосковье, валдай