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Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе
Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе
РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T07:35
2023-08-30T07:35
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
алешки
херсонская область
образование в россии
цска
волонтеры
новости
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости Крым.- Мне вот этот, с котиком нравится.- А мне дневник с феями.Юные жители херсонского городка Алешки через три дня сядут за парты. Некоторые - в самый первый раз. Сейчас они разбирают подарки: весело, шумно, с неподдельным интересом - так умеет только детвора. А вчера боевики ВСУ снова били по Алешкам из ствольной артиллерии. Но дети есть дети. Они ждут, когда наступит День знаний, они радуются цветному пластилину и красочным тетрадкам. Как и миллионы их сверстников по всей России. Но только пока под обстрелами.Гуманитарную помощь детям Алешек привезли волонтеры Севастопольского отделения ЦСКА и Центра адресной гуманитарной помощи "Щит добра" - сто рюкзаков, полностью укомплектованных к школе. Как рассказал РИА Новости Крым начальник филиала ЦСКА в Севастополе Олег Чесноков, эта партия не первая и точно не последняя.Так правильноВ этот раз - укомплектованные рюкзаки. Это для школьников. Подгузники, средства гигиены, жаропонижающие - это для самых маленьких жителей региона. Печенье и сладости - для всех. Груз собирали в Геленджике, где расположен спортивный центр ЦСКА: инициировали сбор тренеры, подключились спортсмены и горожане. Подарки выбрали с любовью - все красивое и качественное. Доставка в зону СВО - эта задача поручена севастопольцам.Двенадцать прифронтовых школПервого сентября в Алешкинском городском округе откроется 12 школ - это те, что расположены на относительно безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.По ее словам, в этом году классы алешкинских школ станут многолюднее: некоторые семьи переехали из зон затопления после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Однако всех ребят обещают обеспечить качественным образованием - для этого в образовательных учреждениях уже все готово, и обязательно обо всех позаботиться - здесь без взаимовыручки никак.Акция "Щит добра" - часть проекта "Все для Победы!", который проводится при поддержке Общероссийского народного фронта, Минобороны РФ и Центрального спортивного клуба армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераО любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовойКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
https://crimea.ria.ru/20230620/volontery-iz-kryma-dostavlyayut-vodu-zhitelyam-goroda-aleshki-1129506166.html
новые регионы россии
алешки
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новые регионы россии, алешки, херсонская область, образование в россии, цска, волонтеры, новости
Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе

Волонтеры Севастопольского филиала ЦСКА привезли гуманитарную помощь детям Алешек

07:35 30.08.2023
 
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Галина
Оленева
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости Крым.
- Мне вот этот, с котиком нравится.
- А мне дневник с феями.
Юные жители херсонского городка Алешки через три дня сядут за парты. Некоторые - в самый первый раз. Сейчас они разбирают подарки: весело, шумно, с неподдельным интересом - так умеет только детвора. А вчера боевики ВСУ снова били по Алешкам из ствольной артиллерии. Но дети есть дети. Они ждут, когда наступит День знаний, они радуются цветному пластилину и красочным тетрадкам. Как и миллионы их сверстников по всей России. Но только пока под обстрелами.
Гуманитарную помощь детям Алешек привезли волонтеры Севастопольского отделения ЦСКА и Центра адресной гуманитарной помощи "Щит добра" - сто рюкзаков, полностью укомплектованных к школе. Как рассказал РИА Новости Крым начальник филиала ЦСКА в Севастополе Олег Чесноков, эта партия не первая и точно не последняя.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОлег Чесноков, начальник филиала ЦСКА в г. Севастополь
Олег Чесноков, начальник филиала ЦСКА в г. Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Олег Чесноков, начальник филиала ЦСКА в г. Севастополь

Так правильно

"Это уже вторая акция. Раньше передавали одежду, средства гигиены и канцелярские принадлежности для детей. При хорошем стечении обстоятельств планируем два раза в месяц приезжать сюда, оказывать помощь гражданам Херсонской области. Затем хотим еще охватить Запорожскую область", - делится планами глава севастопольского филиала.

В этот раз - укомплектованные рюкзаки. Это для школьников. Подгузники, средства гигиены, жаропонижающие - это для самых маленьких жителей региона. Печенье и сладости - для всех. Груз собирали в Геленджике, где расположен спортивный центр ЦСКА: инициировали сбор тренеры, подключились спортсмены и горожане. Подарки выбрали с любовью - все красивое и качественное. Доставка в зону СВО - эта задача поручена севастопольцам.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанцы и школьные принадлежности для детей города Алешки Херсонской области
Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки Херсонской области
"Возможность чем-то помочь детям, людям, которые оказались в трудной ситуации - это вызывает какое-то особенное чувство. В сентябре планируем еще приехать. А еще вывозим детей к морю. Прямо сейчас на две недели к нам приехали 18 школьников. Каждый день купаются, довольные, счастливые", - Чесноков и сам улыбается. Он убежден: так правильно.

Двенадцать прифронтовых школ

Первого сентября в Алешкинском городском округе откроется 12 школ - это те, что расположены на относительно безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.
"Конечно, не все школы открываются. Это 15-киллометровая зона. Оттуда детей будем возить. Но даже касательно Алешек, Казачьих Лагерей, Солонцов… Здесь родителям очень проблематично купить весь школьный товар, и трудная логистика. Поэтому все непременно передадим. Дети будут благодарны, родители тоже. Надеюсь, ребята будут учиться на одни пятерки", - говорит замглавы Алешкинской военно-гражданской администрации Лариса Иванникова.
По ее словам, в этом году классы алешкинских школ станут многолюднее: некоторые семьи переехали из зон затопления после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Однако всех ребят обещают обеспечить качественным образованием - для этого в образовательных учреждениях уже все готово, и обязательно обо всех позаботиться - здесь без взаимовыручки никак.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанцы и школьные принадлежности для детей города Алешки Херсонской области
Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки Херсонской области
Акция "Щит добра" - часть проекта "Все для Победы!", который проводится при поддержке Общероссийского народного фронта, Минобороны РФ и Центрального спортивного клуба армии.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети получают ранцы и школьные принадлежности в городе Алешки Херсонской области
Дети получают ранцы и школьные принадлежности в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дети получают ранцы и школьные принадлежности в городе Алешки Херсонской области
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