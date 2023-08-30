https://crimea.ria.ru/20230830/dnevnik-s-feyami-kak-yunym-zhitelyam-aleshek-privezli-podarki-k-shkole-1131017479.html

Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе

Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе

РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T07:35

2023-08-30T07:35

2023-08-30T07:35

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости Крым.- Мне вот этот, с котиком нравится.- А мне дневник с феями.Юные жители херсонского городка Алешки через три дня сядут за парты. Некоторые - в самый первый раз. Сейчас они разбирают подарки: весело, шумно, с неподдельным интересом - так умеет только детвора. А вчера боевики ВСУ снова били по Алешкам из ствольной артиллерии. Но дети есть дети. Они ждут, когда наступит День знаний, они радуются цветному пластилину и красочным тетрадкам. Как и миллионы их сверстников по всей России. Но только пока под обстрелами.Гуманитарную помощь детям Алешек привезли волонтеры Севастопольского отделения ЦСКА и Центра адресной гуманитарной помощи "Щит добра" - сто рюкзаков, полностью укомплектованных к школе. Как рассказал РИА Новости Крым начальник филиала ЦСКА в Севастополе Олег Чесноков, эта партия не первая и точно не последняя.Так правильноВ этот раз - укомплектованные рюкзаки. Это для школьников. Подгузники, средства гигиены, жаропонижающие - это для самых маленьких жителей региона. Печенье и сладости - для всех. Груз собирали в Геленджике, где расположен спортивный центр ЦСКА: инициировали сбор тренеры, подключились спортсмены и горожане. Подарки выбрали с любовью - все красивое и качественное. Доставка в зону СВО - эта задача поручена севастопольцам.Двенадцать прифронтовых школПервого сентября в Алешкинском городском округе откроется 12 школ - это те, что расположены на относительно безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.По ее словам, в этом году классы алешкинских школ станут многолюднее: некоторые семьи переехали из зон затопления после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Однако всех ребят обещают обеспечить качественным образованием - для этого в образовательных учреждениях уже все готово, и обязательно обо всех позаботиться - здесь без взаимовыручки никак.Акция "Щит добра" - часть проекта "Все для Победы!", который проводится при поддержке Общероссийского народного фронта, Минобороны РФ и Центрального спортивного клуба армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераО любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовойКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

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2023

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

новые регионы россии, алешки, херсонская область, образование в россии, цска, волонтеры, новости