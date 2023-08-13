https://crimea.ria.ru/20230813/chudesa-sluchayutsya-donbass-v-istoriyakh-veruyuschego-volontera-1130670988.html

Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера

Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера

Свою веру казанский татарин, крещенный Нилом, возит всегда с собой. Далеко – туда, куда скорая не приезжает констатировать смерть; где уже год нет... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T19:28

2023-08-13T19:28

2023-08-13T19:53

волонтеры

донецкая народная республика (днр)

эксклюзивы риа новости крым

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Свою веру казанский татарин, крещенный Нилом, возит всегда с собой. Далеко – туда, куда скорая не приезжает констатировать смерть; где уже год нет электричества, потому что подорванные ЛЭП – в заминированном поле, а изуродованная единственная школа в последний раз видела детей в позапрошлом году; где старики тянут руки к пакетам с гуманитаркой, а здоровые мужики радуются как мальчишки любым подаркам из тыла.Говорит: так уж вышло, что часть истории семьи осталась дорога сердцу, но в поисках высших смыслов в собственной жизни истину он нашел в православии. И так уж было угодно, чтобы питерец стал севастопольцем, одинокий человек – семьянином и отцом, экономист-менеджер крупной компании – фронтовым волонтером.Все это о нем одном и о многих, с кем сводила судьба, за которую благодарит. Удивительные истории, которые бережно хранит и накапливает его память, лишь укрепляют веру – в высшую силу и в реальность ее чудес. Здесь лишь некоторые из них.Нужные люди в нужное времяОни опять здесь. Весна сюда не спешит.Ребята поехали отвезти гуманитарку, тут недалеко, а он вынужден остаться на "базе": механика - это по его части. Как некстати сломалось колесо. Немые улицы встречают киснущей грязью. Почти все, кто может ходить, — воюют. Какие магазины? Где?Ни телефона не спросил, ни своего не оставил, как-то так вышло на этот раз, обычно всегда новые контакты.... Холодное лето двадцать третьего. Снова выезд. На краю Севастополя заскочили на заправку, на лобовухах машин светятся окошками надежды таблички гуманитарного конвоя.Село, куда едут, в километре от фронта. Освобождено нашими, но прилетает туда с той стороны регулярно. Тут же монастырь. В прошлом году в цокольном храме вместе с монахами прятались сотни местных, теперь же многие выехали. Но и теперь остаются в домах и старые, и малые, и беременные, и инвалиды. Для них посылки адресные со всякой всячиной. А дорогу взорвали, пути отрезаны. Можно только через лесопосадку, под обстрелом. Без сопровождения никак."И мы просили, чтобы Бог дал помощи. Едем, заходим на виадук. И тут я вижу ту самую машину, на которой дворники чинил. Не знаю, как узнал. Кричу своим: "Подрезаем!". И перед самым блокпостом – там, вижу, напряглись – происходят вот эти все манипуляции. Выбегаю: "Парни, это я!" А там другие люди. Но провод все тот же, "временный", так и висит. "Как так до сих пор?" – спрашиваю. Посмеялись – рассказал им все, помощи попросил. Они переглядываются: дать, мол, телефон такого-то? Дали. Приезжает замполит добровольческого батальона. И смотрит на нашу троицу как на сумасшедших: отец Георгий – в рясе и подряснике, я – мелкий, как пацан, но худой и седой, и Катя наша, пресс-секретарь благочиния, в платьице. "Что, – говорит нам, – прям туда надо? А броня? Каски, бронежилеты?" – "Все есть".Замполит – идеальный проводник. Оказалось, там его ребята как раз и стоят. Сел крепкий мужик сам за руль волонтерского автомобиля: с одной стороны – пистолет, с другой – автомат торчит: "Сумерки, едем...""Расстаемся потом, спрашиваем: может, надо вам что? Мы привезем. А они: "Да вот "Ниву" недавно разбомбили нашу бронированную. Если найдете, ну вдруг, хотя вряд ли, конечно..."Как выехали оттуда, сразу позвонили мужичку с заправки. Он как раз в командировке был, говорит: "Посмотрю, вроде была тут "Нива". Есть! Забрал. Пригнал. "А график поездок у нас плотный, с нами ведь всегда священник едет, а он не всегда это может: завязан на службы в храме, на церковный календарь. И так вышло, что за два дня до очередного отъезда пригнали машину. Мы еще и новые колеса грязевые на нее купили. И повезли ребятам гуманитарку и "Ниву" эту. Они как дети радовались". С иконой против дронаБудто и не уезжали. Снова то же село, тот же монастырь. Бойцы сопровождают. Деревья заканчиваются – впереди открытый участок. И поехали зигзагами, рывками, меняя скорость. Добрались. Разгружаются. Тихо. И вдруг: "Груженый дрон!" – монах кричит. Метнулись в укрытие. А "птичка" злая прилетела, нависла, скинула первый снаряд и... промахнулась. Машина цела. Бойцы сказали ждать: второй скинет, тогда – бегом."Ждем, ждем. А он все не скидывает. Сопровождающий наш завелся, мы на ходу запрыгнули, а эта гадина все жужжит и жужжит над нами, и ничего. Мы молимся. И тут сморю я на Катю, а она икону Богородицы держит в руках и крестит дрон. Уж не знаю, что у него там случилось. Не удивлюсь, если Господь его ослепил на эти минуты или что там еще было по ту сторону, но так он ничего и не скинул. Для нас это чудо было. А уж для военных какое! Вернулись, рассказали остальным. Они тоже сказали, никогда такого не бывало". ПокроваДо села чуть совсем. Машина на дороге как на ладони – все простреливается. Выход один: гнать, что есть мочи. Под обстрелами не думаешь о подвеске – жмешь педаль в пол и летишь: больше шансов выжить. Так и сделал. "А в конце дороги есть неровность, как трамплинчик, и надо вовремя затормозить. Я тогда первый раз туда ехал, не знал. Ну и взлетел. Потом вниз – и все у нас внутри послетало: иконы, вещи, мы в полном обмундировании подпрыгнули. Понял я, что мы чем-то ударились серьезно. А я не могу здесь машину ремонтировать. ВСУ уже засекли, за зданием нас не видно, так они пуляют как попало – минометный баскетбол. Риск большой. Остановились. Выбегаем".Под машину глядь – масло из коробки течет. Ну пусть течет. Один ящик, второй, третий...Трансмиссионным маслом воняет уже невыносимо, коробка "поет". Понятно абсолютно точно: вот-вот все заклинит."А я остановиться не могу – мчу еще быстрее. И вдруг четкая мысль – не голос, а просто как знание какое-то снизошло, не могу объяснить: "Доедешь до безопасной зоны, и она встанет". И точно. Заезжаем. Грязь, дождь. Но не стреляют. И тут мы бац – встали. Часа полтора я провозился в машине. А потом поймали "попутку" – военный "Урал", он уже нас и дотащил куда надо. Такое вот явное чудо".Верь, слушай, делайМесто чудесам есть и в обычной, мирной жизни, говорит Наиль. Кто-то скажет: "Совпадение", но только не он. Примеров он и сам может привести много, есть они и у каждого человека, уверен волонтер. Просто надо верить, прислушиваться, а еще – делать. Всякий раз Севастопольское благочиние направляет туда, где громко, десятки тонн гуманитарки. Благодаря выигранному президентскому гранту участники НКО "Духовно-просветительский центр святого великого князя Владимира" смогли купить новый автомобиль. На нем, правда, уже тоже пора менять подвеску. Ремонт, техобслуживание, топливо – расходы большие, и любая помощь важна. В прошлом году было Запорожское направление, в этом – Херсонское. С Божьей помощью.

донецкая народная республика (днр)

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

волонтеры, донецкая народная республика (днр), севастополь