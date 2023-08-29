https://crimea.ria.ru/20230829/obstrely-khersonskoy-oblasti-kiev-vypustil-za-sutki-bolee-80-snaryadov-1131009742.html

Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов

Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T10:33

2023-08-29T10:33

2023-08-29T10:33

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009326_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_389169c73bbed174b5d0476f37bfdc2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту Казачьи Лагеря 17 снарядов, по Крынкам – 12, по Алешкам – восемь, по Корсунке – семь, по Подстепному – шесть. Обстрелы продолжились и ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской областиПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво