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Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T10:33
2023-08-29T10:33
2023-08-29T10:33
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту Казачьи Лагеря 17 снарядов, по Крынкам – 12, по Алешкам – восемь, по Корсунке – семь, по Подстепному – шесть. Обстрелы продолжились и ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской областиПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище
херсонская область
каховка
новая каховка
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херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов
ВСУ выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области