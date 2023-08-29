Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230829/obstrely-khersonskoy-oblasti-kiev-vypustil-za-sutki-bolee-80-snaryadov-1131009742.html
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T10:33
2023-08-29T10:33
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009326_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_389169c73bbed174b5d0476f37bfdc2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту Казачьи Лагеря 17 снарядов, по Крынкам – 12, по Алешкам – восемь, по Корсунке – семь, по Подстепному – шесть. Обстрелы продолжились и ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской областиПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009326_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2c8e75bd985c146376dc2d6e24d8e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво
Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов

ВСУ выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области

10:33 29.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту Казачьи Лагеря 17 снарядов, по Крынкам – 12, по Алешкам – восемь, по Корсунке – семь, по Подстепному – шесть. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки. Выпущено в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - проинформировали в экстренных службах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской области
Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище
Херсонская областьКаховкаНовая КаховкаАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
11:32Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме
11:21Движение по Крымскому мосту возобновлено
11:05Крымский мост закрыт
11:05"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине
10:46Ночью в горах под Судаком спасли троих туристов
10:33Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядов
10:21Готовил теракт: ФСБ задержала сторонника "Азова"* в одном из регионов РФ
10:10Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:48Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критике
09:29Предсказания Апокалипсиса все ближе: Медведев о словах про удары по Крыму
09:11Новое землетрясение произошло в Турции
08:52Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики
08:27Музеи Крыма погрузили в мир дополненной реальности
08:04Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах
07:55ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении
07:27Звуки взрывов в Крыму – названа причина
07:14"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессии
07:04Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника
06:32В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным
Лента новостейМолния