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Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина
Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина
Тело женщины обнаружили под завалами дома, разрушенного в результате падения и детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T09:44
2024-05-23T09:46
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили под завалами дома, разрушенного в результате падения и детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Беспилотник самолетного типа был сбит над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе, уточнил он.Также обломками беспилотника посечены частные домовладения, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.В ночь на четверг дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены 32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от удара украинских боевиков пострадали территории двух детских лагерей. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС. Также в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов.Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240522/amerikanskie-rakety-harm-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137486616.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, вячеслав гладков
Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина

В Белгородской области беспилотник упал на частный дом и взорвался - погибла женщина

09:44 23.05.2024 (обновлено: 09:46 23.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области беспилотник разрушил частный дом
В Белгородской области беспилотник разрушил частный дом
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили под завалами дома, разрушенного в результате падения и детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник самолетного типа был сбит над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе, уточнил он.
"В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения, – написал в своем Telegram-канале Гладков. – К большому горю, есть погибшая – под завалами обнаружено тело женщины. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей…"
Также обломками беспилотника посечены частные домовладения, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Белгородской области украинский беспилотник разрушил частный дом

В Белгородской области беспилотник разрушил частный дом
1 из 2

В Белгородской области украинский беспилотник разрушил частный дом

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Белгородской области украинский беспилотник разрушил частный дом

В Белгородской области беспилотник разрушил частный дом
2 из 2

В Белгородской области украинский беспилотник разрушил частный дом

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 2

В Белгородской области украинский беспилотник разрушил частный дом

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 2

В Белгородской области украинский беспилотник разрушил частный дом

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В ночь на четверг дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены 32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от удара украинских боевиков пострадали территории двух детских лагерей. По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС. Также в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов.
Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
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