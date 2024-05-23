https://crimea.ria.ru/20240523/bespilotnik-razrushil-dom-v-belgorodskoy-oblasti-pogibla-zhenschina-1137512306.html

Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина

Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина

Тело женщины обнаружили под завалами дома, разрушенного в результате падения и детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T09:44

2024-05-23T09:44

2024-05-23T09:46

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили под завалами дома, разрушенного в результате падения и детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Беспилотник самолетного типа был сбит над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе, уточнил он.Также обломками беспилотника посечены частные домовладения, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.В ночь на четверг дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены 32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от удара украинских боевиков пострадали территории двух детских лагерей. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС. Также в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов.Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240522/amerikanskie-rakety-harm-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137486616.html

белгородская область

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, вячеслав гладков