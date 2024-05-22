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Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью
Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью
Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область при помощи поставленных западом ракет и беспилотников, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T12:30
2024-05-22T14:11
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область при помощи поставленных западом ракет и беспилотников, сообщает Минобороны России.Уточняется, что в среду около полудня российские системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом американские ракеты HARM и украинские БПЛА.Это уже не первая попытка ВСУ ударить по приграничному региону за день. Ранее 22 мая в результате атаки по селу Беленькое погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Также в среду из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов в белгородской области. Утром 22 мая украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракетыБить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетамиЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, противорадиолокационные ракеты harm, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

Четыре американских ракеты HARM и два дрона ВСУ сбиты над Белгородской областью

12:30 22.05.2024 (обновлено: 14:11 22.05.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область при помощи поставленных западом ракет и беспилотников, сообщает Минобороны России.
Уточняется, что в среду около полудня российские системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом американские ракеты HARM и украинские БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Это уже не первая попытка ВСУ ударить по приграничному региону за день. Ранее 22 мая в результате атаки по селу Беленькое погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Также в среду из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов в белгородской области. Утром 22 мая украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.
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