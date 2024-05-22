https://crimea.ria.ru/20240522/amerikanskie-rakety-harm-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137486616.html

Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область при помощи поставленных западом ракет и беспилотников, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T12:30

2024-05-22T12:30

2024-05-22T14:11

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область при помощи поставленных западом ракет и беспилотников, сообщает Минобороны России.Уточняется, что в среду около полудня российские системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом американские ракеты HARM и украинские БПЛА.Это уже не первая попытка ВСУ ударить по приграничному региону за день. Ранее 22 мая в результате атаки по селу Беленькое погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Также в среду из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов в белгородской области. Утром 22 мая украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракетыБить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетамиЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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