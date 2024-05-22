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ВСУ ударили по Белгородской области из "Града" - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"
ВСУ ударили по Белгородской области из "Града" - РИА Новости Крым, 22.05.2024
ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"
Украинские боевики в среду утром предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T08:25
2024-05-22T08:29
белгородская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными снарядами. Об этом сообщили в Минобороны.Во вторник днем при атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадала мирная жительница. Также в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкуЗавершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в БелгородеСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, град, новости
ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"

Шесть реактивных снарядов "Град" уничтожены над Белгородской областью - Минобороны

08:25 22.05.2024 (обновлено: 08:29 22.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский военный возле машины с РСЗО "Град"
Украинский военный возле машины с РСЗО Град
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными снарядами. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Во вторник днем при атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадала мирная жительница. Также в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников.
В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФГрадНовости
 
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