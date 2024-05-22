https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-iz-grada-1137481345.html

ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"

ВСУ ударили по Белгородской области из "Града" - РИА Новости Крым, 22.05.2024

ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"

Украинские боевики в среду утром предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T08:25

2024-05-22T08:25

2024-05-22T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными снарядами. Об этом сообщили в Минобороны.Во вторник днем при атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадала мирная жительница. Также в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкуЗавершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в БелгородеСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, град, новости