https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-iz-grada-1137481345.html
ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"
ВСУ ударили по Белгородской области из "Града" - РИА Новости Крым, 22.05.2024
ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"
Украинские боевики в среду утром предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T08:25
2024-05-22T08:25
2024-05-22T08:29
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
град
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e844649f24e129f43ee910a5ca5354cf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными снарядами. Об этом сообщили в Минобороны.Во вторник днем при атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадала мирная жительница. Также в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкуЗавершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в БелгородеСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600693_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_724f8b8842dc1237138398dd495161be.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, град, новости
ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"
Шесть реактивных снарядов "Град" уничтожены над Белгородской областью - Минобороны
08:25 22.05.2024 (обновлено: 08:29 22.05.2024)