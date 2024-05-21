https://crimea.ria.ru/20240521/dron-vsu-atakoval-predpriyatie-v-belgorodskoy-oblasti--est-postradavshaya-1137471189.html

Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшая

Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшая - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшая

При атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадали мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T18:34

2024-05-21T18:34

2024-05-21T18:34

беспилотник (бпла, дрон)

новости

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

скорая помощь

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. При атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадали мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В момент воздушной атаки она находилась на открытой территории промышленного предприятия.Медики диагностировали у пострадавшей баротравму. Бригадой скорой ее доставили в больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую.На территории предприятия повреждений нет.Минувшим утром семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области. Врачи диагностировали повреждения мягких тканей обеих стоп. Также в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детейБеспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, скорая помощь, обстрелы всу