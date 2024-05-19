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Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей
Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей
11 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T19:19
2024-05-19T19:22
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. 11 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь.Кроме того, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи будет получать амбулаторно.Также ранены пять мужчин и три женщины. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.Кроме того, разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах, выбиты окна в 98 квартирах, осколками повреждены 25 автомобилей.Оперативные и аварийные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.Несколькими часами ранее 11-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасыВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаУдары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей

Трое детей ранены при обстреле Шебекино со стороны Украины – всего пострадали 11 человек

19:19 19.05.2024 (обновлено: 19:22 19.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. 11 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них трое детей", – в своем Telegram-канале Гладков.

У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи будет получать амбулаторно.
Также ранены пять мужчин и три женщины. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
Кроме того, разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах, выбиты окна в 98 квартирах, осколками повреждены 25 автомобилей.
Оперативные и аварийные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.
Несколькими часами ранее 11-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.
В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.
В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.
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