https://crimea.ria.ru/20240519/shebekino-popal-pod-obstrel-ukrainskoy-rszo--sredi-ranenykh-troe-detey-1137407243.html

Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей

Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей

11 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T19:19

2024-05-19T19:19

2024-05-19T19:22

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. 11 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь.Кроме того, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи будет получать амбулаторно.Также ранены пять мужчин и три женщины. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.Кроме того, разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах, выбиты окна в 98 квартирах, осколками повреждены 25 автомобилей.Оперативные и аварийные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.Несколькими часами ранее 11-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасыВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаУдары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу