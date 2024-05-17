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Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей
Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей
Восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T21:10
2024-05-17T21:10
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
денис пушилин
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.В частности, на остановке в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА ранены две женщины 50 и 40 лет, а также двое 46-летних мужчин. В Горняцком районе Макеевки в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1995 года рождения. Еще два человека - мужчина и женщина - ранены в Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке повреждены пять жилых домов.За последнее время ВСУ усилили атаки на мирные российские регионы. В частности, в пятницу Дежурные средства российской ПВО ранее в пятницу уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью. Больше ста дронов сбиты над регионами России в ночь на 17 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщинаВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебазаНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей

В результате атак ВСУ на Донецк и Горловку ранены 8 мирных жителей - Пушилин

21:10 17.05.2024
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.
"Зафиксирован 21 обстрел, выпущено 49 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
В частности, на остановке в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА ранены две женщины 50 и 40 лет, а также двое 46-летних мужчин. В Горняцком районе Макеевки в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1995 года рождения. Еще два человека - мужчина и женщина - ранены в Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке повреждены пять жилых домов.
За последнее время ВСУ усилили атаки на мирные российские регионы. В частности, в пятницу Дежурные средства российской ПВО ранее в пятницу уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью. Больше ста дронов сбиты над регионами России в ночь на 17 мая.
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