https://crimea.ria.ru/20240517/udary-po-donetsku-i-gorlovke---raneny-vosem-mirnykh-zhiteley-1137374175.html

Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей

Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей

Восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T21:10

2024-05-17T21:10

2024-05-17T21:10

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

денис пушилин

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.В частности, на остановке в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА ранены две женщины 50 и 40 лет, а также двое 46-летних мужчин. В Горняцком районе Макеевки в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1995 года рождения. Еще два человека - мужчина и женщина - ранены в Никитовском районе Горловки. Кроме того, в Горловке повреждены пять жилых домов.За последнее время ВСУ усилили атаки на мирные российские регионы. В частности, в пятницу Дежурные средства российской ПВО ранее в пятницу уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью. Больше ста дронов сбиты над регионами России в ночь на 17 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщинаВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебазаНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников

https://crimea.ria.ru/20240517/28-gruppovykh-udarov-raketami-i-dronami-chto-unichtozheno-na-ukraine-1137366826.html

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

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донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости