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Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями
Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями
Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T20:41
2024-05-17T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Около 19.40 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника, сообщили в пятницу в Минобороны России.Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве. Только за ночь над полуостровом уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников.В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20240513/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-su-27-i-shest-takticheskikh-raket-tochka-u-1137233710.html
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брянск, брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы белгородской области, белгородская область, александр богомаз, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями

ПВО сбила ракету "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями

20:41 17.05.2024 (обновлено: 20:51 17.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУпавшая ракета "Точка-У". Архивное фото
Упавшая ракета Точка-У. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"Около 19.40 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве. Только за ночь над полуостровом уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников.
В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.
Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.
ПВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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