https://crimea.ria.ru/20240517/sbita-tochka-u-i-bespilotnik-nad-belgorodskoy-i-bryanskoy-oblastyami-1137373589.html

Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями

Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Сбита "Точка-У" и беспилотник над Белгородской и Брянской областями

Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T20:41

2024-05-17T20:41

2024-05-17T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Около 19.40 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника, сообщили в пятницу в Минобороны России.Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве. Только за ночь над полуостровом уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников.В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20240513/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-su-27-i-shest-takticheskikh-raket-tochka-u-1137233710.html

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