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Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T14:42
2024-05-21T14:42
белгородская область
происшествия
дети
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав ГладковБригадой скорой помощи ребенок доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, после стабилизации состояния его переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу, уточнил глава области.Во вторник в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детейБеспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, дети, вячеслав гладков, новости
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области

7-летний ребенок подорвался на боеприпасе в селе Колосково Белгородской области - Гладков

14:42 21.05.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков
"В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик 7 лет. У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Бригадой скорой помощи ребенок доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, после стабилизации состояния его переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу, уточнил глава области.
Во вторник в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.
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Белгородская областьПроисшествиядетиВячеслав ГладковНовости
 
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