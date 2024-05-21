https://crimea.ria.ru/20240521/semiletniy-rebenok-podorvalsya-na-boepripase-v-belgorodskoy-oblasti-1137462734.html
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T14:42
2024-05-21T14:42
2024-05-21T14:42
белгородская область
происшествия
дети
вячеслав гладков
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137462455_0:366:960:906_1920x0_80_0_0_ab580b14146e2a6763ffbe528d73fabf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав ГладковБригадой скорой помощи ребенок доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, после стабилизации состояния его переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу, уточнил глава области.Во вторник в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детейБеспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137462455_0:276:960:996_1920x0_80_0_0_ba70c1912b79aec5fefb683c5f31f629.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, дети, вячеслав гладков, новости
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
7-летний ребенок подорвался на боеприпасе в селе Колосково Белгородской области - Гладков