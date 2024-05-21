https://crimea.ria.ru/20240521/semiletniy-rebenok-podorvalsya-na-boepripase-v-belgorodskoy-oblasti-1137462734.html

Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области

Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области

Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T14:42

2024-05-21T14:42

2024-05-21T14:42

белгородская область

происшествия

дети

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав ГладковБригадой скорой помощи ребенок доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, после стабилизации состояния его переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу, уточнил глава области.Во вторник в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина и ранены трое ее родственников. В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детейБеспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, дети, вячеслав гладков, новости