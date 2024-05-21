Рейтинг@Mail.ru
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/ataka-drona-kamikadze-vsu-na-belgorod-odin-pogibshiy-i-troe-ranenykh-1137447964.html
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых
Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков на Белгород, трое ее родственников получили ранения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T09:11
2024-05-21T09:13
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
происшествия
белгород
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков на Белгород, трое ее родственников получили ранения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Женщина от полученных травм скончалась сразу. Пострадавших забрали в больницу.По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Во вторник утром Минобороны РФ сообщало, что украинские боевики в ночь на 21 мая попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, происшествия, белгород, атака всу на белгород
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых

Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ на автомобиль в Белгороде

09:11 21.05.2024 (обновлено: 09:13 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков на Белгород, трое ее родственников получили ранения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Очередной целенаправленный удар ВСУ по мирным жителям. Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира", - написал губернатор в Telegtam-канале.
По информации Гладкова, инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Женщина от полученных травм скончалась сразу. Пострадавших забрали в больницу.

"Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения: свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил губернатор.

По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Во вторник утром Минобороны РФ сообщало, что украинские боевики в ночь на 21 мая попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода
Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
 
Обстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовостиПроисшествияБелгородАтака ВСУ на Белгород
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током
10:25Как изменится программа аварийного жилья в России
10:06Задымление в Севастополе - что происходит
10:02По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров
09:41В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ
09:16Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
09:11Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых
08:46Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог
08:39Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске
08:21Отключение электричества пройдет во вторник в Севастополе: список адресов
08:14На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук
07:53Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси
07:37Что сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развития
07:17ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
07:09Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв
06:54В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
06:38"Можно замораживать": как выбирать и хранить творог – советы эксперта
06:02Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 мая
Лента новостейМолния