https://crimea.ria.ru/20240521/ataka-drona-kamikadze-vsu-na-belgorod-odin-pogibshiy-i-troe-ranenykh-1137447964.html

Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых

Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых

Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков на Белгород, трое ее родственников получили ранения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T09:11

2024-05-21T09:11

2024-05-21T09:13

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости

происшествия

белгород

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков на Белгород, трое ее родственников получили ранения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Женщина от полученных травм скончалась сразу. Пострадавших забрали в больницу.По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Во вторник утром Минобороны РФ сообщало, что украинские боевики в ночь на 21 мая попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, происшествия, белгород, атака всу на белгород