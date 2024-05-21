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Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых
Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков на Белгород, трое ее родственников получили ранения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T09:11
2024-05-21T09:11
2024-05-21T09:13
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
происшествия
белгород
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков на Белгород, трое ее родственников получили ранения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Женщина от полученных травм скончалась сразу. Пострадавших забрали в больницу.По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Во вторник утром Минобороны РФ сообщало, что украинские боевики в ночь на 21 мая попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
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обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, происшествия, белгород, атака всу на белгород
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых
Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ на автомобиль в Белгороде
09:11 21.05.2024 (обновлено: 09:13 21.05.2024)