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ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 21.05.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T07:17
2024-05-21T07:17
2024-05-21T07:29
обстрелы белгородской области
пво
рсзо "ольха"
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО, сообщили в Минобороны.Утром российские силы пресекли новую попытку атаковать Курску область."Около 07.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - добавили в военном ведомстве.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет. Однако в городе Шебекино зафиксированы повреждения жилых домов. Он добавил, что ударом ВСУ в селе Ржевка поврежден один частный дом.Накануне в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня ранения получили 11 человек, в том числе трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча.Кроме того, 20 мая ранее 11-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, пво, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, новости, обстрелы курской области, курская область
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
Силы ПВО сбили над Белгородской областью реактивные снаряды "Ольха" и дрон над Курском
07:17 21.05.2024 (обновлено: 07:29 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
Утром российские силы пресекли новую попытку атаковать Курску область.
"Около 07.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - добавили в военном ведомстве.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет. Однако в городе Шебекино зафиксированы повреждения жилых домов.
"В результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль", - уточнил глава региона. ⠀
Он добавил, что ударом ВСУ в селе Ржевка поврежден один частный дом.
Накануне в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня ранения получили 11 человек, в том числе трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча.
Кроме того, 20 мая ранее 11-летняя девочка получила ранения
в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.
В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб
в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы
, но спасти жизнь ребенка не удалось.
Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка
в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.
В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым
, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены
над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.