Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-reaktivnymi-snaryadami-olkha-1137446943.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 21.05.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T07:17
2024-05-21T07:29
обстрелы белгородской области
пво
рсзо "ольха"
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
безопасность
новости
обстрелы курской области
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137049026_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ce4ab3ba2e4b1af4a1127e19df18e5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО, сообщили в Минобороны.Утром российские силы пресекли новую попытку атаковать Курску область."Около 07.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - добавили в военном ведомстве.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет. Однако в городе Шебекино зафиксированы повреждения жилых домов. Он добавил, что ударом ВСУ в селе Ржевка поврежден один частный дом.Накануне в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня ранения получили 11 человек, в том числе трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча.Кроме того, 20 мая ранее 11-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137049026_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_719d1249791361ad3f02795e3b525cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, пво, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, новости, обстрелы курской области, курская область
ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"

Силы ПВО сбили над Белгородской областью реактивные снаряды "Ольха" и дрон над Курском

07:17 21.05.2024 (обновлено: 07:29 21.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
Утром российские силы пресекли новую попытку атаковать Курску область.
"Около 07.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - добавили в военном ведомстве.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет. Однако в городе Шебекино зафиксированы повреждения жилых домов.

"В результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль", - уточнил глава региона. ⠀

Он добавил, что ударом ВСУ в селе Ржевка поврежден один частный дом.
Накануне в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня ранения получили 11 человек, в том числе трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча.
Кроме того, 20 мая ранее 11-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.
В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.
В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.
 
Обстрелы Белгородской областиПВОРСЗО "Ольха"Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФБезопасностьНовостиОбстрелы Курской областиКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37Более 150 объектов и мероприятий реализованы в Крыму за полтора года
07:17ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
07:09Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв
06:54В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
06:38"Можно замораживать": как выбирать и хранить творог – советы эксперта
06:02Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 мая
22:52Главное за день: 20 мая
22:30Главные новости Крыма: 20 мая
22:16Что изменится в Киеве с нелегитимным президентом уже завтра – мнение
21:52Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху
21:31Как не провалить экзамены – советы психолога
21:16Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы
20:57Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму
20:44Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
20:32В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
20:11В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
19:53В России растут объемы добычи газа – Путин
19:28Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США
Лента новостейМолния