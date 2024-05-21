https://crimea.ria.ru/20240521/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-reaktivnymi-snaryadami-olkha-1137446943.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"

ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 21.05.2024

ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"

Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T07:17

2024-05-21T07:17

2024-05-21T07:29

обстрелы белгородской области

пво

рсзо "ольха"

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

безопасность

новости

обстрелы курской области

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137049026_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ce4ab3ba2e4b1af4a1127e19df18e5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Белгородскую область из реактивных систем и при помощи беспилотников. Все атаки были пресечены силами российских ПВО, сообщили в Минобороны.Утром российские силы пресекли новую попытку атаковать Курску область."Около 07.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - добавили в военном ведомстве.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет. Однако в городе Шебекино зафиксированы повреждения жилых домов. Он добавил, что ударом ВСУ в селе Ржевка поврежден один частный дом.Накануне в результате обстрела города Шебекино из украинских реактивных систем залпового огня ранения получили 11 человек, в том числе трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика – контузия, у 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча.Кроме того, 20 мая ранее 11-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Белгорода. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, пво, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, новости, обстрелы курской области, курская область