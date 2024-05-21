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Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку
Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских формирований, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T21:22
2024-05-21T21:22
новости
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских формирований, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Пострадал 60-летний водитель муниципального автобуса. Транспортное средство было атаковано дроном-камикадзе. Сброшенным с другого беспилотника боеприпасом ранен 22-летний мужчина. В результате обстрела Кировского района столицы региона тяжелые ранения получил мужчина 1982 года рождения.В результате обстрелов и ударов беспилотников в Петровском районе Донецка и Кировском районе Макеевки повреждены девять жилых домостроений, а также торговый центр в Петровском районе Донецка, линии электропередачи в Центрально-Городском районе Горловки, котельная в Никитовском районе Горловки, повреждения получили автомобиль и автобус городского маршрута №42, еще один автомобиль уничтожен.За день на территории региона было зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 49 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, миномет 120 мм, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе.Во вторник днем при атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадала мирная жительница. При обстреле украинскими боевиками Васильевки Запорожской области погиб мирный житель. Восемь человек погибли в Свердловске Луганской Народной Республики при обстреле украинскими боевиками американскими ракетами ATACMS и беспилотниками.Утром во вторник семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области. Также в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина, трое ее родственников получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенкаВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаДрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку

Погибла женщина и четыре человека ранены – ВСУ ударили по Донецку

21:22 21.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских формирований, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"При обстреле со стороны ВФУ Петровского района Донецка погиб мужчина 1961 года рождения, ранена женщина 1948 года рождения", – написал он в своем Telegram-канале.
Пострадал 60-летний водитель муниципального автобуса. Транспортное средство было атаковано дроном-камикадзе. Сброшенным с другого беспилотника боеприпасом ранен 22-летний мужчина. В результате обстрела Кировского района столицы региона тяжелые ранения получил мужчина 1982 года рождения.
В результате обстрелов и ударов беспилотников в Петровском районе Донецка и Кировском районе Макеевки повреждены девять жилых домостроений, а также торговый центр в Петровском районе Донецка, линии электропередачи в Центрально-Городском районе Горловки, котельная в Никитовском районе Горловки, повреждения получили автомобиль и автобус городского маршрута №42, еще один автомобиль уничтожен.
За день на территории региона было зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 49 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, миномет 120 мм, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе.
Во вторник днем при атаке украинского дрона на село Ржевка Шебекинского городского округа пострадала мирная жительница. При обстреле украинскими боевиками Васильевки Запорожской области погиб мирный житель. Восемь человек погибли в Свердловске Луганской Народной Республики при обстреле украинскими боевиками американскими ракетами ATACMS и беспилотниками.
Утром во вторник семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в одном из сел Белгородской области. Также в результате беспилотной атаки ВСУ на движущуюся легковую машину в Белгородской области погибла женщина, трое ее родственников получили ранения.
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НовостиДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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