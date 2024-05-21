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Восемь человек погибли в Свердловске ЛНР при атаке ВСУ

Восемь человек погибли в Свердловске ЛНР при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Восемь человек погибли в Свердловске ЛНР при атаке ВСУ

Восемь человек погибли в Свердловске Луганской Народной Республики при обстреле украинскими боевиками американскими ракетами ATACMS и беспилотниками, сообщил во РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T13:02

2024-05-21T13:02

2024-05-21T13:43

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в Свердловске Луганской Народной Республики при обстреле украинскими боевиками американскими ракетами ATACMS и беспилотниками, сообщил во вторник глава региона Леонид Пасечник.По словам губернатора, Свердловск атакован американскими ATACMS с применением кассетных боеприпасов накануне. После ракетного удара последовал беспилотный, в то время когда на месте находились медики и пожарные.Накануне в результате обстрела французскими ракетами Scalp поселка Юбилейный в ЛНР пострадали двенадцать человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненыеУкраинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены людиУкраинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненый

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, обстрелы всу, новости сво, новости, происшествия