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Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди
Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди
Два человека ранены после атаки украинского дрона в курском селе Теткино. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T14:45
2024-05-20T14:45
2024-05-20T14:45
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Два человека ранены после атаки украинского дрона в курском селе Теткино. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.На месте происшествия им оказали первую медицинскую помощь, после чего транспортировали в Глушковскую районную больницу.Как сообщалось, в понедельник утром украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. Три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Пострадали шесть человек. Несколькими часами позже ВСУ ударили и по Луганской Народной Республике. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в результате обстрела французскими ракетами Scalp поселка Юбилейный пострадали пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - БалицкийВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненыеПри атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия
Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди
Два человека ранены после атаки дрона ВСУ на село Теткино Курской области - власти