https://crimea.ria.ru/20240520/ukrainskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-kurskoe-selo---raneny-lyudi-1137421368.html

Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди

Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди

Два человека ранены после атаки украинского дрона в курском селе Теткино. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T14:45

2024-05-20T14:45

2024-05-20T14:45

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:466:341_1920x0_80_0_0_9461a96942c615822ea3c82f83241e0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Два человека ранены после атаки украинского дрона в курском селе Теткино. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.На месте происшествия им оказали первую медицинскую помощь, после чего транспортировали в Глушковскую районную больницу.Как сообщалось, в понедельник утром украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. Три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Пострадали шесть человек. Несколькими часами позже ВСУ ударили и по Луганской Народной Республике. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в результате обстрела французскими ракетами Scalp поселка Юбилейный пострадали пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - БалицкийВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненыеПри атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия