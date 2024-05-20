Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий
Шесть человек ранены из-за обстрела Васильевки Запорожской области - губернатор
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек получили ранения из-за обстрела Васильевки и Васильевского района Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В понедельник утром украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. Три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Изначально губернатор Балицкий сообщил о пострадавших, однако об их количестве и состоянии информации не было.
"По информации министерства здравоохранения, шесть человек получили ранения в результате обстрела Васильевки и Васильевского района со стороны ВСУ. С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь", - рассказал он.
На месте продолжают работать оперативные службы, угроза повторных ударов сохраняется, добавил губернатор.
Украинской атаке сегодня подверглась и территория Луганской Народной Республики. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в результате обстрела французскими ракетами Scalp поселка Юбилейный начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Предварительно известно о пяти пострадавших.
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