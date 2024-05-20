Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240520/shest-chelovek-raneny-v-rezultate-obstrela-vasilevki---balitskiy-1137420126.html
Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий
Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий
Шесть человек получили ранения из-за обстрела Васильевки и Васильевского района Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T13:50
2024-05-20T13:50
евгений балицкий
запорожская область
новости
обстрелы всу
происшествия
васильевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137419841_0:105:576:429_1920x0_80_0_0_abbc6c51691a5e4e847a5b56ee47fdae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек получили ранения из-за обстрела Васильевки и Васильевского района Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В понедельник утром украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. Три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Изначально губернатор Балицкий сообщил о пострадавших, однако об их количестве и состоянии информации не было. На месте продолжают работать оперативные службы, угроза повторных ударов сохраняется, добавил губернатор.Украинской атаке сегодня подверглась и территория Луганской Народной Республики. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в результате обстрела французскими ракетами Scalp поселка Юбилейный начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Предварительно известно о пяти пострадавших. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненыеДрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший Развожаев рассказал о последствиях ракетной атаки на Севастополь
запорожская область
васильевка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137419841_0:51:576:483_1920x0_80_0_0_ef338ca862248039baffd85fd7d8b8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу, происшествия, васильевка
Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий

Шесть человек ранены из-за обстрела Васильевки Запорожской области - губернатор

13:50 20.05.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек получили ранения из-за обстрела Васильевки и Васильевского района Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В понедельник утром украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. Три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Изначально губернатор Балицкий сообщил о пострадавших, однако об их количестве и состоянии информации не было.

"По информации министерства здравоохранения, шесть человек получили ранения в результате обстрела Васильевки и Васильевского района со стороны ВСУ. С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь", - рассказал он.

На месте продолжают работать оперативные службы, угроза повторных ударов сохраняется, добавил губернатор.
Украинской атаке сегодня подверглась и территория Луганской Народной Республики. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в результате обстрела французскими ракетами Scalp поселка Юбилейный начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Предварительно известно о пяти пострадавших.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые
Дрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший
Развожаев рассказал о последствиях ракетной атаки на Севастополь
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиОбстрелы ВСУПроисшествияВасильевка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели Раиси
15:03ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке
14:45Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди
14:29Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора
14:15Киев потерял более 1200 боевиков за сутки
13:50Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий
13:43В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
13:33Фицо стало лучше
13:21Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ
13:09Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
12:57В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
12:46Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка эксперта
12:22ВСУ ударили французскими ракетами Scalp по Луганску – пятеро пострадавших
12:16В Иране прошло срочное заседание кабинета министров
12:09В Крыму иномарка вылетела с дороги и перевернулась – водитель в больнице
11:32Пятидневный траур объявлен в Иране
11:25На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда
11:13В Новороссийске слышны звуки стрельбы
11:10Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов
10:37Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России
Лента новостейМолния