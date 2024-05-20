https://crimea.ria.ru/20240520/shest-chelovek-raneny-v-rezultate-obstrela-vasilevki---balitskiy-1137420126.html

Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий

Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий

Шесть человек получили ранения из-за обстрела Васильевки и Васильевского района Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T13:50

2024-05-20T13:50

2024-05-20T13:50

евгений балицкий

запорожская область

новости

обстрелы всу

происшествия

васильевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек получили ранения из-за обстрела Васильевки и Васильевского района Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В понедельник утром украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. Три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Изначально губернатор Балицкий сообщил о пострадавших, однако об их количестве и состоянии информации не было. На месте продолжают работать оперативные службы, угроза повторных ударов сохраняется, добавил губернатор.Украинской атаке сегодня подверглась и территория Луганской Народной Республики. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в результате обстрела французскими ракетами Scalp поселка Юбилейный начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Предварительно известно о пяти пострадавших. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненыеДрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший Развожаев рассказал о последствиях ракетной атаки на Севастополь

запорожская область

васильевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу, происшествия, васильевка