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ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые
ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые - РИА Новости Крым, 20.05.2024
ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые
Украинские боевики ведут массированный обстрел Васильевки Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T09:10
2024-05-20T09:10
2024-05-20T09:10
запорожская область
россия
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евгений балицкий
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
васильевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут массированный обстрел Васильевки Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома.В ходе обстрелов повреждена электроподстанция. Без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего - около восьми тысяч абонентов. Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человекНовый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителейАтака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара
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РИА Новости Крым
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запорожская область, россия, новости, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), васильевка
ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые
Балицкий сообщил о пострадавших в результате массированного обстрела Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут массированный обстрел Васильевки Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома.
"Идет массированный террористический обстрел Васильевки со стороны ВСУ, - написал он. - Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели. Прошу жителей Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки".
В ходе обстрелов повреждена электроподстанция. Без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего - около восьми тысяч абонентов.
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