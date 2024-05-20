https://crimea.ria.ru/20240520/vsu-atakovali-vasilevku-v-zaporozhskoy-oblasti--est-ranenye-1137413860.html

ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые

ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые - РИА Новости Крым, 20.05.2024

ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые

Украинские боевики ведут массированный обстрел Васильевки Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T09:10

2024-05-20T09:10

2024-05-20T09:10

запорожская область

россия

новости

евгений балицкий

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

васильевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут массированный обстрел Васильевки Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома.В ходе обстрелов повреждена электроподстанция. Без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего - около восьми тысяч абонентов. Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человекНовый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителейАтака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара

запорожская область

россия

васильевка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, россия, новости, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), васильевка