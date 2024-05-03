Рейтинг@Mail.ru
Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240503/novyy-udar-vsu-po-tokmaku---raneny-chetvero-mirnykh-zhiteley-1137034010.html
Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей
Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей
При обстреле со стороны ВСУ в Токмаке ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T18:36
2024-05-03T18:37
токмак
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137034124_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ab696e4a181a3960254c17a80be443f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. При обстреле со стороны ВСУ в Токмаке ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Всего, по данным Балицкого, пострадали восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. Разбор завалов продолжается. Угроза повторных ударов не снята.Украинские боевики продолжают регулярно атаковать мирные регионы России, в том числе новые территории. Так, 25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
токмак
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137034124_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11db98e596c17e7b16e92c4f36cfcf82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
токмак, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости
Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей

Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей

18:36 03.05.2024 (обновлено: 18:37 03.05.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоКиевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке.
Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке.
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. При обстреле со стороны ВСУ в Токмаке ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Токмаке пострадали четыре человека: двое в тяжелом состоянии, двое раненых находятся в сознании", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Всего, по данным Балицкого, пострадали восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. Разбор завалов продолжается. Угроза повторных ударов не снята.
Украинские боевики продолжают регулярно атаковать мирные регионы России, в том числе новые территории. Так, 25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара
ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
 
ТокмакОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Евгений БалицкийЗапорожская областьПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Крымский мост открыт
19:44Какая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОС
19:35В Севастополе стреляют - власти назвали причину
19:21В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час
19:11Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы
18:45Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцев
18:36Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей
18:21В Симферополе ограничат движение на неделю - даты и схема
17:55В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
17:41Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию
17:35В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков
17:20Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя
17:08Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков
16:54Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков
16:38Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО
16:27Ремонт в симферопольской больнице скорой помощи: как идет и что сделано
16:19Крымский мост закрыт
16:15Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму
16:01Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу
15:38На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологией
Лента новостейМолния