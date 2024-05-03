https://crimea.ria.ru/20240503/novyy-udar-vsu-po-tokmaku---raneny-chetvero-mirnykh-zhiteley-1137034010.html

Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей

Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей

При обстреле со стороны ВСУ в Токмаке ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T18:36

2024-05-03T18:36

2024-05-03T18:37

токмак

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. При обстреле со стороны ВСУ в Токмаке ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Всего, по данным Балицкого, пострадали восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. Разбор завалов продолжается. Угроза повторных ударов не снята.Украинские боевики продолжают регулярно атаковать мирные регионы России, в том числе новые территории. Так, 25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель

токмак

запорожская область

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2024

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токмак, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости