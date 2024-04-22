https://crimea.ria.ru/20240422/vsu-sbrosili-vzryvchatku-s-bespilotnika-v-gorlovke--ranen-mirnyy-zhitel-1136762211.html

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 22.04.2024

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель

Мирный житель Горловки получил ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T21:43

2024-04-22T21:43

2024-04-22T21:43

новости

иван приходько

донецкая народная республика (днр)

горловка

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:466:341_1920x0_80_0_0_9461a96942c615822ea3c82f83241e0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Мирный житель Горловки получил ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены в четверг при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Днем ранее при обстреле ВСУ были ранены мирные жители Донецка и Авдеевки. Кроме того, 17 апреля при обстреле гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ погиб один человек, еще четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

донецкая народная республика (днр)

горловка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иван приходько, донецкая народная республика (днр), горловка, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии