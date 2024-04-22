https://crimea.ria.ru/20240422/vsu-sbrosili-vzryvchatku-s-bespilotnika-v-gorlovke--ranen-mirnyy-zhitel-1136762211.html
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 22.04.2024
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
Мирный житель Горловки получил ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T21:43
2024-04-22T21:43
2024-04-22T21:43
новости
иван приходько
донецкая народная республика (днр)
горловка
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Мирный житель Горловки получил ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены в четверг при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Днем ранее при обстреле ВСУ были ранены мирные жители Донецка и Авдеевки. Кроме того, 17 апреля при обстреле гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ погиб один человек, еще четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
донецкая народная республика (днр)
горловка
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РИА Новости Крым
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новости, иван приходько, донецкая народная республика (днр), горловка, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
Мужчина получил ранения в Горловке из-за сброшенной с дрона ВСУ взрывчатки