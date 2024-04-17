https://crimea.ria.ru/20240417/odin-chelovek-pogib-i-chetvero-raneny-pri-udare-vsu-po-kakhovke-1136638096.html

Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке

Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T14:45

2024-04-17T14:45

2024-04-17T14:45

каховка

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127098861_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6b4ebc83532aff6b3f92ccd67099f0c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса и Новороссии ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей. Так, 15 апреля в результате обстрела населенных пунктов в Херсонской области со стороны ВСУ был ранен мужчина и повреждены жилые дома, также произошло возгорание леса на площади более 18 гектаров. При атаке украинского беспилотника на Горловку погиб водитель газовоза. Читайте также на РИА Новости Крым:Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщинаВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

каховка

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховка, херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости