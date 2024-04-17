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Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке
Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T14:45
2024-04-17T14:45
каховка
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса и Новороссии ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей. Так, 15 апреля в результате обстрела населенных пунктов в Херсонской области со стороны ВСУ был ранен мужчина и повреждены жилые дома, также произошло возгорание леса на площади более 18 гектаров. При атаке украинского беспилотника на Горловку погиб водитель газовоза. Читайте также на РИА Новости Крым:Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщинаВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
каховка
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РИА Новости Крым
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каховка, херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости
Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке

Один погиб и четыре мирных жителя ранены при ударе боевиков ВСУ по Каховке - Сальдо

14:45 17.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ в среду. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека, - написал в своем Telegram-канале Сальдо. – Еще четыре местных жителя получили ранения и сейчас находятся в больнице".
Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".
ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса и Новороссии ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей.
Так, 15 апреля в результате обстрела населенных пунктов в Херсонской области со стороны ВСУ был ранен мужчина и повреждены жилые дома, также произошло возгорание леса на площади более 18 гектаров. При атаке украинского беспилотника на Горловку погиб водитель газовоза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КаховкаХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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