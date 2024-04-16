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Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина

Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина

Жительница поселка Теткино пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T20:47

2024-04-16T20:47

2024-04-16T20:47

курская область

роман старовойт

новости

больница

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жительница поселка Теткино пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Пострадавшей была оказана первая помощь, после чего ее доставили в районную больницу.В ходе подомового обхода установлено, что в населенном пункте в результате обстрела повреждены 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина.10 апреля в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области погибли три человека, включая двоих детей. Еще одна женщина была ранена под обстрелом ВСУ в пятницу, 5 апреля. Днем ранее после атаки беспилотников на Курск в детском центре развития творчества начался пожар. Также губернатор региона разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбития украинского беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, роман старовойт, новости, больница, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу