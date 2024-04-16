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Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина
Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина
Жительница поселка Теткино пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T20:47
2024-04-16T20:47
курская область
роман старовойт
новости
больница
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жительница поселка Теткино пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Пострадавшей была оказана первая помощь, после чего ее доставили в районную больницу.В ходе подомового обхода установлено, что в населенном пункте в результате обстрела повреждены 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина.10 апреля в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области погибли три человека, включая двоих детей. Еще одна женщина была ранена под обстрелом ВСУ в пятницу, 5 апреля. Днем ранее после атаки беспилотников на Курск в детском центре развития творчества начался пожар. Также губернатор региона разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбития украинского беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
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РИА Новости Крым
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курская область, роман старовойт, новости, больница, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина

После обстрела ВСУ в Курской области ранена женщина и повреждены жилые дома

20:47 16.04.2024
 
© Telegram Роман СтаровойтПосле обстрела ВСУ в Курской области ранена женщина и повреждены жилые дома
После обстрела ВСУ в Курской области ранена женщина и повреждены жилые дома
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жительница поселка Теткино пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В результате обстрела поселка Теткино ранена местная жительница", – написал в своем Telegram-канале Старовойт.

Пострадавшей была оказана первая помощь, после чего ее доставили в районную больницу.
В ходе подомового обхода установлено, что в населенном пункте в результате обстрела повреждены 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина.

"В трехэтажном многоквартирном доме выбиты стекла. Один дом серьезно пострадал от прямого попадания, еще в одном взрывом повредило фасад", – добавил губернатор.

10 апреля в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области погибли три человека, включая двоих детей. Еще одна женщина была ранена под обстрелом ВСУ в пятницу, 5 апреля. Днем ранее после атаки беспилотников на Курск в детском центре развития творчества начался пожар. Также губернатор региона разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбития украинского беспилотника.
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Курская областьРоман СтаровойтНовостиБольницаПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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