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Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители
Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители
Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T14:31
2024-04-18T14:31
2024-04-18T14:37
денис пушилин
новости
донецкая народная республика (днр)
происшествия
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, мирные жители получили ранения легкой степени тяжести. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать."Также сегодня в результате детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка ранение средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – уточнил глава ДНР.Денис Пушилин добавил, что всего в результате атаки ВСУ на ДНР были ранены девять человек. Боевики совершили 12 обстрелов, выпустили 33 боеприпаса.Накануне при обстреле ВСУ были ранены мирные жители Донецка и Авдеевки. Кроме того, 17 апреля при обстреле гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ погиб один человек, еще четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители
Ребенок и восемь взрослых мирных жителей ранены при ударе ВСУ по больнице в ДНР
14:31 18.04.2024 (обновлено: 14:37 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. По предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS. Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови – они повреждены", – написал он в Telegram-канале.
По информации Пушилина, мирные жители получили ранения легкой степени тяжести. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.
"Также сегодня в результате детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка ранение средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – уточнил глава ДНР.
Денис Пушилин добавил, что всего в результате атаки ВСУ на ДНР были ранены девять человек. Боевики совершили 12 обстрелов, выпустили 33 боеприпаса.
"Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Волновахский район", – заключил он.
Накануне при обстреле ВСУ были ранены
мирные жители Донецка и Авдеевки. Кроме того, 17 апреля при обстреле гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ погиб
один человек, еще четверо получили ранения.
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