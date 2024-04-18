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Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители

Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители

Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T14:31

2024-04-18T14:31

2024-04-18T14:37

денис пушилин

новости

донецкая народная республика (днр)

происшествия

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, мирные жители получили ранения легкой степени тяжести. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать."Также сегодня в результате детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка ранение средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – уточнил глава ДНР.Денис Пушилин добавил, что всего в результате атаки ВСУ на ДНР были ранены девять человек. Боевики совершили 12 обстрелов, выпустили 33 боеприпаса.Накануне при обстреле ВСУ были ранены мирные жители Донецка и Авдеевки. Кроме того, 17 апреля при обстреле гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ погиб один человек, еще четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу