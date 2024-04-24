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ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок
ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 24.04.2024
ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок
Ребенок получил ранения в результате удара ВСУ по селу Долинка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T10:45
2024-04-24T10:46
запорожская область
новости
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ребенок получил ранения в результате удара ВСУ по селу Долинка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.ЧП произошло накануне около 22:00.На месте разрушения работают службы, специалисты оценивают ущерб. Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне житель Горловки в Донецкой Народной Республике получил ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. До этого восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены при ударе по центру Горловки. За день до этого при обстреле ВСУ также были ранены мирные жители Донецка и Авдеевки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человекТри человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, новости, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок

Балицкий: 10-летний ребенок ранен при ударе ВСУ по селу в Запорожской области

10:45 24.04.2024 (обновлено: 10:46 24.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Ребенок получил ранения в результате удара ВСУ по селу Долинка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
ЧП произошло накануне около 22:00.
"Украинские боевики сбросили два боеприпаса на инфраструктуру села Долинка Васильевского муниципального округа Запорожской области. По предварительным данным, для удара использовался беспилотник. По информации оперативных служб, пострадала девочка 10 лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение", - сказал он.
На месте разрушения работают службы, специалисты оценивают ущерб. Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне житель Горловки в Донецкой Народной Республике получил ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. До этого восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены при ударе по центру Горловки. За день до этого при обстреле ВСУ также были ранены мирные жители Донецка и Авдеевки.
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Запорожская областьНовостиЕвгений БалицкийПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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