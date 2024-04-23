https://crimea.ria.ru/20240423/vsu-obstrelyali-rynok-i-zhilye-doma-kakhovki--raneny-pyat-chelovek-1136791393.html

ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек

ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек - РИА Новости Крым, 23.04.2024

ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек

Пять человек пострадали при обстрелах Каховки во вторник. Вечером большая часть города оказалась обесточена из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T21:11

2024-04-23T21:11

2024-04-23T21:11

каховка

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при обстрелах Каховки во вторник. Вечером большая часть города оказалась обесточена из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вечером боевики нанесли повторный удар по городу. 20 апреля ВСУ ударили по поликлинике Каховки. Днем ранее мужчина погиб при атаке боевиков по жилому сектору села Каиры. В Каховке из-за обстрела начался пожар в частном доме, ранен один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской областиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке

каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, новости