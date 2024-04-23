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ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек - РИА Новости Крым, 23.04.2024
ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
Пять человек пострадали при обстрелах Каховки во вторник. Вечером большая часть города оказалась обесточена из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T21:11
2024-04-23T21:11
каховка
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при обстрелах Каховки во вторник. Вечером большая часть города оказалась обесточена из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вечером боевики нанесли повторный удар по городу. 20 апреля ВСУ ударили по поликлинике Каховки. Днем ранее мужчина погиб при атаке боевиков по жилому сектору села Каиры. В Каховке из-за обстрела начался пожар в частном доме, ранен один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской областиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке
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РИА Новости Крым
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каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек

Пять мирных жителей Каховки ранены при обстрелах ВСУ – Сальдо

21:11 23.04.2024
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиПоследствия обстрела Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при обстрелах Каховки во вторник. Вечером большая часть города оказалась обесточена из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Три человека ранены в ходе обстрела рынка, два — жилого сектора. Пострадавшие доставлены в Каховскую ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, сгорел личный автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале.
Вечером боевики нанесли повторный удар по городу.
"Вечером украинские террористы нанесли удар также по трансформаторной подстанции, из-за чего значительная часть Каховки осталась без света", - добавил Сальдо.
20 апреля ВСУ ударили по поликлинике Каховки. Днем ранее мужчина погиб при атаке боевиков по жилому сектору села Каиры. В Каховке из-за обстрела начался пожар в частном доме, ранен один человек.
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КаховкаХерсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовости
 
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