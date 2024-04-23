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ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек - РИА Новости Крым, 23.04.2024
ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
Пять человек пострадали при обстрелах Каховки во вторник. Вечером большая часть города оказалась обесточена из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T21:11
2024-04-23T21:11
2024-04-23T21:11
каховка
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обстрелы всу
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при обстрелах Каховки во вторник. Вечером большая часть города оказалась обесточена из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вечером боевики нанесли повторный удар по городу. 20 апреля ВСУ ударили по поликлинике Каховки. Днем ранее мужчина погиб при атаке боевиков по жилому сектору села Каиры. В Каховке из-за обстрела начался пожар в частном доме, ранен один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской областиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Каховке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
Пять мирных жителей Каховки ранены при обстрелах ВСУ – Сальдо