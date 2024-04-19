https://crimea.ria.ru/20240419/muzhchina-pogib-pri-udare-vsu-po-selu-kairy-khersonskoy-oblasti-1136696406.html

Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области

Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области

Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атак украинских боевиков по селам в Херсонской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T17:14

2024-04-19T17:14

2024-04-19T17:14

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

обстрелы всу

каховка

алешки

новые регионы россии

пожар

скорая помощь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атак украинских боевиков по селам в Херсонской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ ударили по жилому сектору села Каиры и города Каховка.Кроме того, лесной пожар вспыхнул после украинских атак по Алешкинскому муниципальному округу. На месте сражаются с огнем сотрудники местного лесничества, уточнил Сальдо.Накануне ВСУ ранили мирного жителя Алешек, в Голопристанском округе загорелось почти 2 га леса. Кроме того, украинские боевики ударили в Новой Каховке по территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб уничтожена.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской областиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по КаховкеВ Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ

херсонская область

каховка

алешки

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, каховка, алешки, новые регионы россии, пожар, скорая помощь, новости