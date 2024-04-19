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Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области
Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атак украинских боевиков по селам в Херсонской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T17:14
2024-04-19T17:14
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
каховка
алешки
новые регионы россии
пожар
скорая помощь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атак украинских боевиков по селам в Херсонской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ ударили по жилому сектору села Каиры и города Каховка.Кроме того, лесной пожар вспыхнул после украинских атак по Алешкинскому муниципальному округу. На месте сражаются с огнем сотрудники местного лесничества, уточнил Сальдо.Накануне ВСУ ранили мирного жителя Алешек, в Голопристанском округе загорелось почти 2 га леса. Кроме того, украинские боевики ударили в Новой Каховке по территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб уничтожена.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской областиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по КаховкеВ Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ
херсонская область
каховка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, каховка, алешки, новые регионы россии, пожар, скорая помощь, новости
Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области

Мирный житель погиб при атаке ВСУ по жилому сектору села Каиры Херсонской области - Сальдо

17:14 19.04.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали машину скорой помощи в Каховке
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атак украинских боевиков по селам в Херсонской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ ударили по жилому сектору села Каиры и города Каховка.
"Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе. К сожалению, один мужчина погиб. В Каховке из-за обстрела противника начался пожар в частном доме, ранен один человек. Когда машина скорой помощи приехала за пострадавшим, укробоевики открыли по ней огонь. Транспорт получил повреждения",- написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, лесной пожар вспыхнул после украинских атак по Алешкинскому муниципальному округу. На месте сражаются с огнем сотрудники местного лесничества, уточнил Сальдо.
Накануне ВСУ ранили мирного жителя Алешек, в Голопристанском округе загорелось почти 2 га леса. Кроме того, украинские боевики ударили в Новой Каховке по территории ЖЭКа. Обошлось без жертв, но машина коммунальных служб уничтожена.
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Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествияОбстрелы ВСУКаховкаАлешкиНовые регионы РоссииПожарСкорая помощьНовости
 
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