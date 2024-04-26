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Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего
Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего
Тело мужчины обнаружили спасатели при разборе обрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T22:54
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токмак
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Тело мужчины обнаружили спасатели при разборе обрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее Балицкий сообщал, что трое пострадавших при атаке боевиков на многоэтажку прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один раненый остается в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.Разбор завалов на месте разрушенного многоэтажного дома продолжается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета Российской Федерации.Удар по жилому дому со стороны ВСУ был нанесен 25 апреля. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Сообщалось, что под завалами может находиться еще один человек, его судьба пока не известна.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой КаховкеЧисло пострадавших при обстреле жилого дома в Токмаке возросло до четырехВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель
токмак
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токмак, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего

Тело мужчины обнаружили под завалами многоэтажки в Токмаке - губернатор

22:54 26.04.2024 (обновлено: 23:01 26.04.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоСпасатели разбирают завалы многоэтажного дома в Токмаке после удара ВСУ
Спасатели разбирают завалы многоэтажного дома в Токмаке после удара ВСУ
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Тело мужчины обнаружили спасатели при разборе обрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке. Разбор завалов продолжается". - написал он в Telegram.

Ранее Балицкий сообщал, что трое пострадавших при атаке боевиков на многоэтажку прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один раненый остается в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Разбор завалов на месте разрушенного многоэтажного дома продолжается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета Российской Федерации.
Удар по жилому дому со стороны ВСУ был нанесен 25 апреля. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Сообщалось, что под завалами может находиться еще один человек, его судьба пока не известна.
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ТокмакЗапорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУНовостиНовые регионы России
 
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