https://crimea.ria.ru/20240426/pod-zavalami-doma-v-tokmake-nashli-pogibshego-1136899133.html

Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего

Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего

Тело мужчины обнаружили спасатели при разборе обрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T22:54

2024-04-26T22:54

2024-04-26T23:01

токмак

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

обстрелы всу

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136899181_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_74ee7d151de5f505bd8f594705d0cb7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Тело мужчины обнаружили спасатели при разборе обрушенного ударом ВСУ дома в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее Балицкий сообщал, что трое пострадавших при атаке боевиков на многоэтажку прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один раненый остается в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.Разбор завалов на месте разрушенного многоэтажного дома продолжается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета Российской Федерации.Удар по жилому дому со стороны ВСУ был нанесен 25 апреля. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Сообщалось, что под завалами может находиться еще один человек, его судьба пока не известна.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой КаховкеЧисло пострадавших при обстреле жилого дома в Токмаке возросло до четырехВСУ обстреляли село в Курской области – погиб мирный житель

токмак

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токмак, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу, новости, новые регионы россии