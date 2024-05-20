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Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Число пострадавших в результате атаки на поселок Юбилейный в Луганской Народной Республике выросло до 12 человек, сообщает пресс-служба правительства региона со РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T15:37
2024-05-20T15:37
2024-05-20T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки на поселок Юбилейный в Луганской Народной Республике выросло до 12 человек, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее сообщал о пяти пострадавших в результате удара ВСУ по республике французскими ракетами Scalp.Все пострадавшие получили осколочные ранения, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.В понедельник украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. При этом шесть человек получили ранения. Также в понедельник ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке. Два человека ранены после атаки дрона ВСУ на село Теткино Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненыеАтака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параКрым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, новости, леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Число раненых при ударе ВСУ по Луганску выросло до 12 человек