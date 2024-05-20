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Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску

Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску

Число пострадавших в результате атаки на поселок Юбилейный в Луганской Народной Республике выросло до 12 человек, сообщает пресс-служба правительства региона со РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T15:37

2024-05-20T15:37

2024-05-20T15:37

луганск

луганская народная республика (лнр)

происшествия

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леонид пасечник

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки на поселок Юбилейный в Луганской Народной Республике выросло до 12 человек, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее сообщал о пяти пострадавших в результате удара ВСУ по республике французскими ракетами Scalp.Все пострадавшие получили осколочные ранения, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.В понедельник украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. При этом шесть человек получили ранения. Также в понедельник ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке. Два человека ранены после атаки дрона ВСУ на село Теткино Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненыеАтака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параКрым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

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луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, новости, леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу