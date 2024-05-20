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ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке
ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке - РИА Новости Крым, 20.05.2024
ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке
Пять человек получили ранения при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T15:03
2024-05-20T15:03
2024-05-20T15:03
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донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
макеевка
денис пушилин
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Пять человек получили ранения при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, в Кировском районе Донецка украинский БПЛА сбросил взрывчатку, ранен мужчина. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заверил Пушилин.По информации главы региона, с начала суток со стороны ВСУ зафиксировано уже пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Атаки наносятся реактивной артиллерией, ствольной артиллерией и ударными БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены людиВСУ ударили французскими ракетами Scalp по Луганску – пятеро пострадавшихШесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий
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РИА Новости Крым
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россия, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, макеевка, денис пушилин, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке
Пять человек ранены при ударе ВСУ словацкой ракетой JROF-М по Макеевке – Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Пять человек получили ранения при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Кировском районе Макеевки в результате одиночного прилета ракеты РСЗО калибром 122 мм словацкого производства JROF-М с увеличенной до 40,2 км дальностью ранения различной степени тяжести получили пять человек: женщины 1951, 1985 и 1998 г.р., молодой мужчина 2002 г.р., парень 2005 г.р", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Кировском районе Донецка украинский БПЛА сбросил взрывчатку, ранен мужчина.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заверил Пушилин.
По информации главы региона, с начала суток со стороны ВСУ зафиксировано уже пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Атаки наносятся реактивной артиллерией, ствольной артиллерией и ударными БПЛА.
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