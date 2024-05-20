https://crimea.ria.ru/20240520/vsu-udarili-dalnoboynoy-slovatskoy-raketoy-po-makeevke-1137423898.html

ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке

ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке - РИА Новости Крым, 20.05.2024

ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке

Пять человек получили ранения при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T15:03

2024-05-20T15:03

2024-05-20T15:03

россия

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

макеевка

денис пушилин

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Пять человек получили ранения при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, в Кировском районе Донецка украинский БПЛА сбросил взрывчатку, ранен мужчина. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заверил Пушилин.По информации главы региона, с начала суток со стороны ВСУ зафиксировано уже пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Атаки наносятся реактивной артиллерией, ствольной артиллерией и ударными БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены людиВСУ ударили французскими ракетами Scalp по Луганску – пятеро пострадавшихШесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий

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донецкая народная республика (днр)

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2024

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россия, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, макеевка, денис пушилин, обстрелы всу, новости