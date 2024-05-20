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Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

Крым посчитает ущерб, причиненный ему обстрелами со стороны Украины, и заставит Киев заплатить. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T07:26

2024-05-20T07:26

2024-05-20T07:26

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Крым посчитает ущерб, причиненный ему обстрелами со стороны Украины, и заставит Киев заплатить. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.Он подчеркнул, что принципиальная позиция властей Крыма заключается в том, чтобы "получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму". Помимо прочего, это и ущерб от регулярных обстрелов полуострова, к оценке которого намерены приступить.По словам главы парламента республики, регулярные попытки ВСУ атаковать Крым каждый раз укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба за эти действия преступной киевской власти абсолютно верна.Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow, о чем каждый раз сообщает Министерство обороны РФ.По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.В декабре 2023 года группа компаний РК подала в Арбитражный суд республики исковые заявления о возмещении убытков вследствие водной блокады Крыма со стороны Украины. Также сообщалось, что Крым предъявить иск о взыскании с Киева упущенной прибыли, посчитав ущерб, причиненный Украиной за годы нахождения полуострова в ее составе.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать Водная блокада Крыма: Арбитражный суд удовлетворил иск к Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), украина, атаки всу на крым, ущерб, компенсация ущерба