https://crimea.ria.ru/20240329/isk-ob-energoblokade-kryma-kto-i-na-kakuyu-summu-mozhet-pretendovat-1136134142.html

Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T14:57

2024-03-29T14:57

2024-03-29T16:01

общественная палата крыма

новости крыма

крым

энергосистема крыма

энергетическая блокада крыма

ефим фикс

юрий штурцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы, рассказал в комментарии журналистам председатель комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев, который представляет интересы Общественной палаты Республики Крым в суде.Также он прокомментировал, что иск подан во исполнение статьи №2 Конституции РФ, которая гласит, что человек и его права являются высшей ценностью, и признание, соблюдение и защита прав человека является обязанностью государства. Общественная палата Крыма подала иск в интересах именно крымчан, которые пострадали из-за того, что государство Украина прекратило энергоснабжение полуострова.Штурцев также напомнил, что ранее такой же иск Общественная палата подавала в интересах крымчан по водной блокаде.Также он отметил, что Общественная палата сейчас подала этот иск, чтобы восторжествовала социальная справедливость: "Мы установили факты нарушения со стороны Украины и определили, что крымчане из-за таких противоправных действий Украины имеют право возместить причиненный вред".Ответчиками в процессе выступают Кабинет Министров Украины, Министерство энергетики Украины и ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".По словам Штурцева, как долго продлится процесс, пока точно не известно. "Все зависит от особенности рассмотрения соответствующего дела, где ответчиком выступает иностранный субъект, и предусмотрен как минимум шестимесячный срок на то, чтобы Украина в лице определенных органов, была уведомлена". При этом собеседник высказал предположение, что "к концу этого года вопрос должен разрешиться".В комментарии РИА Новости Крым Штурцев уточнил, что среднестатистическая сумма, на которую может претендовать каждый крымчанин, составляет 200 тысяч рублей. Эта сумма рассчитывалась из среднестатистического количества проживающих на территории республики людей в период с 2015 по 2024 годы.Общественная палата совместно с Госсоветом и работавшей группой защищают интересы крымчан, убежден первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, "на практическом примере показывают, как это должно быть, и они добьются решения суда, которое необходимо для граждан, для крымчан".В случае удовлетворения исковых требований, с Украины в пользу крымчан планируется взыскать порядка 3 триллионов 500 миллиардов рублей, добавил он. Также Фикс напомнил, что к началу 2014 года "Крым остался без копейки", потому что "Украина со всех казначейских счетов сняла все деньги": речь о зарплатах, пенсиях и пособиях. Политик назвал украинские власти "подлецами, которые должны помнить, что они – подлецы".По его словам, иски, поданные крымскими общественниками, подтверждают преступные действия Украины, связанные с водной и энергетической блокадой. И необходимо признать суммы иска касательно ущерба, который был причинен бюджету Республики Крым, хозяйствующим субъектам и, безусловно, гражданам, которым был нанесен моральный ущерб.Ранее сообщалось, что 11 марта Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом.По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергетической блокады. При этом сам факт блокады уже не нужно будет доказывать, поскольку в суде его признают общеизвестным.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 триллиона рублейЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призывают признать киевский режим террористическимКак бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 годуТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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