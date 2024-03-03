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В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде - РИА Новости Крым, 03.03.2024
В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
Первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T09:41
2024-03-03T09:54
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
общественная палата крыма
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новости крыма
арбитражный суд крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что подготовка иска по взысканию ущерба от устроенной Украиной энергетической блокады завершена. Один иск подадут от крымского правительства, второй – Общественной палаты Крыма. Общая сумма ущерба превышает пять триллионов рублей. Первый иск предъявят кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".По его словам, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады."Мы также готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям", - подчеркнул глава парламента.В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым в считанные месяцы был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией.После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года.Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и КрымаУдастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнениеВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), общественная палата крыма, украина, новости, новости крыма, арбитражный суд крыма
В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде

Первый иск к Украине по энергоблокаде в Крыму подадут 4 марта

09:41 03.03.2024 (обновлено: 09:54 03.03.2024)
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что подготовка иска по взысканию ущерба от устроенной Украиной энергетической блокады завершена. Один иск подадут от крымского правительства, второй – Общественной палаты Крыма. Общая сумма ущерба превышает пять триллионов рублей. Первый иск предъявят кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".
"Первый иск по ущербу, нанесенному бюджету республики, будет подан 4 марта в Арбитражный суд Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады.
"Мы также готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям", - подчеркнул глава парламента.
В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.
Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым в считанные месяцы был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией.
После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года.
Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.
Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
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КрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Общественная палата КрымаУкраинаНовостиНовости КрымаАрбитражный суд Крыма
 
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